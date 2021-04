Aleix Espargaró (Aprilia): «Kämpfen mit den Besten»

Aprilia-Pilot Aleix Espargaró belegt nach seinem starken Saisonstart den sechsten Zwischenrang in der WM-Tabelle. Entsprechend zuversichtlich blickt er auf das nächste Rennen in Jerez.

In den ersten drei Saisonläufen der MotoGP gehörte Aleix Espargaró stets zu den schnellsten Zehn. Beim Saisonauftakt in Katar sicherte er sich den siebten Platz, das darauffolgende zweite Kräftemessen auf dem Losail International Circuit beendete er als Zehnter und beim jüngsten Rennwochenende in Portimão durfte der Aprilia-Routinier der den sechsten Platz feiern.

Für das nächste Kräftemessen in Jerez rechnet er sich entsprechend gute Chancen aus. Der ältere der beiden Espargaró-Brüder weiss aber auch: «Jerez ist eine 'traditionelle' Strecke, wenn man so will, die alles bietet und daher sehr anspruchsvoll ist. Bei den Wintertests habe ich mich gut gefühlt, aber jetzt werden wir andere Bedingungen vorfinden und, was noch wichtiger ist, harte Gegner bezwingen müssen.»

«Wir haben keine Angst vor der Herausforderung», stellt der 31-Jährige aber auch gleich klar, und betont: «Wir gehen definitiv mit einer positiven Einstellung in dieses Wochenende. In den ersten drei Rennen waren wir auf zwei Strecken unterwegs, die beide auf ihre Art besonders waren, aber dennoch gezeigt haben, dass wir den Speed haben, um mit den Besten zu kämpfen.»

Sein Teamkollege Lorenzo Savadori, der das Rennen in Portimão als Vierzehnter beendete und damit seine ersten WM-Punkte einfuhr, erklärte: «Die Punkte in Portimão sind definitiv ein wichtiges Signal für mein Selbstvertrauen. Mir fehlt noch immer etwas, um konstant in die Punkte fahren zu können.»

«Mein Ziel bleibt das gleiche. Ich muss versuchen, den Rückstand sowohl auf die Besten als auch auf meinen Teamkollegen zu verringern. In jeder Session fügen wir einen weiteren Baustein hinzu, lernen mehr über das Motorrad und die Einstellungen. Es ist wichtig, sich weiter konstant zu verbessern», fügt der 28-jährige Italiener an.

MotoGP-Ergebnis, Portimão, 18. April:

1. Quartararo, Yamaha, 41:46,412 min

2. Bagnaia, Ducati, + 4,809 sec

3. Mir, Suzuki, + 4,948

4. Morbidelli, Yamaha, + 5,127

5. Binder, KTM, + 6,668

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 8,885

7. Marc Márquez, Honda, + 13,208

8. Alex Márquez, Honda, + 17,992

9. Enea Bastianini, Ducati, + 22,369

10. Nakagami, Honda, + 23,676

11. Viñales, Yamaha, + 23,761

12. Marini, Ducati, + 29,660

13. Petrucci, KTM, + 29,836

14. Savadori, Aprilia, + 38,941

15. Lecuona, KTM, + 50,642

16. Oliveira, KTM, + 1 Runde

MotoGP-WM-Stand nach 3 von 19 Rennen:

1. Quartararo, 61 Punkte. 2. Bagnaia 46. 3. Viñales 41. 4. Zarco 40. 5. Mir 38. 6. Aleix Espargaró 25. 7. Rins 23. 8. Binder 21. 9. Bastianini 18. 10. Martin 17. 11. Morbidelli 17. 12. Miller 14. 13. Pol Espargaró 11. 14. Marc Márquez 9. 15. Alex Márquez 8. 16. Bradl 7. 17. Nakagami 6. 18. Marini 4. 19. Rossi 4. 20. Oliveira 4. 21. Petrucci 3. 22. Savadori 2. 23. Lecuona 1.

Stand Marken-WM:

1. Yamaha, 75 Punkte. 2. Ducati 60. 3. Suzuki 42. 4. Aprilia 25. 5. KTM 22. 6. Honda 20.

Stand Team-WM:

1. Monster Energy Yamaha, 102 Punkte. 2. Suzuki Ecstar 61. 3. Ducati Lenovo 60. 4. Pramac Ducati 60. 5. Aprilia Gresini 27. 6. Repsol Honda 27. 7. Red Bull KTM 25. 8. Esponsorama Ducati 22. 9. Petronas Yamaha SRT 21. 10. LCR Honda 14. 11. Tech3 KTM 4.