Alex Rins (Crash): «Im Trockenen war ich schnell» 17.05.2021 - 07:04 Von Otto Zuber

MotoGP © Suzuki Alex Rins

Suzuki-Werkspilot Alex Rins gehörte in Le Mans zu jenen Fahrern, die gleich zwei Crashs einstecken mussten. Erst stürzte er in der 4. Kurve, danach legte er sich in Kurve 3 hin.