Petronas Yamaha SRT: Warten auf Valentino Rossi

Das Interesse an einem Platz bei Petronas Yamaha SRT ist nicht nur innerhalb des MotoGP-Fahrerlagers gross, wie Teamchef Razlan Razali erzählt. Doch noch muss er sich bei der Enscheidung über das Line-up 2022 gedulden.

Nicht nur die MotoGP-Fans warten gespannt darauf, dass Valentino Rossi eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Auch das Petronas Yamaha Team von Razlan Razali muss sich gedulden, bevor klar ist, wie viele MotoGP-Plätze für 2022 besetzt werden müssen. Teamprinzipal Razlan Razali stellt in der Sommerpause klar: «Man darf nicht vergessen, dass wir immer noch auf die Entscheidung von Valentino und Yamaha warten.»

«Die jüngsten News bezüglich des MotoGP-Fahrermarktes haben uns sicherlich alle Möglichkeiten eröffnet! Es ist eine andauernde Diskussion zwischen Yamaha, uns und unseren aktuellen MotoGP-Fahrern und wir haben es nicht eilig, etwas anzukündigen», fügt der Teamchef aus Malaysia eilends an.

Sollte sich der neunfache Weltmeister im Alter von 42 entscheiden, seine GP-Fahrer-Karriere zu beenden, besteht kein Mangel an Alternativen, wie Razali betont: «Viele Piloten zeigen Interesse, selbst Fahrer, die derzeit nicht in der MotoGP-WM unterwegs sind, wollen an Bord kommen. Wir sind uns sicher, dass wir genug Zeit haben, weil wir uns in der komfortablen Lage befinden, die freie Wahl zu haben.»

«Jeder weiss, welches Paket Yamaha anbietet und was ein junger Fahrer bei uns erreichen kann. Wir haben die nötige Struktur und das Paket, um jungen Piloten die Chance zu bieten, ihre Träume zu verwirklichen. Wir haben das sowohl bei Franco Morbidelli als auch bei Fabio Quartararo gesehen, also werden wir uns bei all dem Interesse die Zeit nehmen, jeden Fahrer zu bewerten, den wir gerne hätten», offenbart Razali, und stellt klar: «Wir werden unser Line-up nicht vor den nächsten paar Rennen verkünden.»

Stand Fahrer-WM nach 9 Rennen von 19 Rennen

1. Quartararo, 156 Punkte. 2. Zarco 122. 3. Bagnaia 109. 4. Mir 101. 5. Miller 100. 6. Viñales 95. 7. Oliveira 85. 8. Aleix Espargaró 61. 9. Binder 60. 10. Marc Márquez 50. 11. Nakagami 41. 12. Pol Espargaró 41. 13. Morbidelli 40. 14. Rins 33. 15. Alex Márquez 27. 16. Bastianini 27. 17. Petrucci 26. 18. Martin 23. 19. Rossi 17. 20. Marini 14. 21. Lecuona 13. 22. Bradl 11. 23. Savadori 4. 24. Pirro 3. 25. Rabat 1.

Stand Konstrukteurs-WM

1. Yamaha, 184 Punkte. 2. Ducati 167. 3. KTM 114. 4. Suzuki 105. 5. Honda 86. 6. Aprilia 62.

Stand Team-WM

1. Monster Energy Yamaha, 251 Punkte. 2. Ducati Lenovo 209. 3. Pramac Racing 149. 4. Red Bull KTM Factory Racing 145. 5. Suzuki Ecstar 134. 6. Repsol Honda 98. 7. LCR Honda 68. 8. Aprilia Racing Team Gresini 65. 9. Petronas Yamaha SRT 57. 10. Esponsorama Racing Ducati 41. 11. Tech3 KTM Factory Racing 39.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Assen © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Bagnaia und Quartararo © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Marverick Vinales © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo © Gold & Goose Vinales, Quartararo, Mir © Gold & Goose Sieger Fabio Quartararo Zurück Weiter

Der MotoGP-Kalender 2021 (Stand 6. Juli)

28. März: Doha/Q*

04. April: Doha/Q*

18. April: Portimão/P

02. Mai: Jerez/E

16. Mai. Le Mans/F

30. Mai: Mugello/I

06. Juni: Barcelona/E

20. Juni: Sachsenring/D

27. Juni Assen/NL

08. August: Red Bull Ring/A

15. August: Red Bull Ring/A

29. August: Silverstone/GB

12. September: Aragón/E

19. September: Misano/I

03. Oktober: Circuit of the Americas/USA

17. Oktober: Buriram/TH

24. Oktober: Sepang/MAL

07. November: Portimão/P

14. November: Valencia/E



Ohne Datum:

Termas de Río Hondo/AR



Reservestrecke:

Mandalika International Street Circuit/IDN**



* Nachtrennen

** Homologation noch ausstehend