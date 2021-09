Pol Espargaró: «War auf gebrauchten Reifen schnell»

Repsol-Honda-Pilot Pol Espargaró blieb am Freitag in Misano knapp acht Hundertstel schneller als sein Teamkollege Marc Márquez und belegte damit den sechsten Platz auf der Tages-Zeitenliste.

HRC-Testfahrer Stefan Bradl fehlten weniger als drei Hundertstel auf die Tagesbestzeit von Pol Espargaró, der mit dem sechstschnellsten Umlauf am Vormittag die Nase im Repsol-Honda-Trio vorn behielt. Auch Marc Márquez fehlten nur knapp acht Hundertstel auf die Zeit des jüngeren Espargaró-Bruders.

Der achtfache Weltmeister war dafür am Nachmittag auf nasser Bahn deutlich schneller unterwegs. Er belegte in der zweiten Session den fünften Platz, sein Rückstand auf die FP2-Bestzeit von Johann Zarco betrug etwas mehr als acht Zehntel. Pol Espargaró musste sich hingegen mit Platz 19 begnügen, ihm fehlten mehr als zwei Sekunden auf die Zeit des Franzosen aus dem Pramac Ducati Team.

Dennoch war der aktuelle WM-Vierzehnte aus Granollers zufrieden mit seinem Tageswerk. Der 30-jährige Honda-Werksfahrer erklärte: «Es lief ganz okay, speziell am Vormittag war ich im Trockenen schnell unterwegs. Ich schaffte die sechstschnellste Runde, und das auf gebrauchten Reifen, was wirklich gut war. Damit bin ich zufrieden.»

«Auch am Nachmittag lief es auf den Regenreifen gut», fügte der Repsol-Honda-Pilot trotz der bescheidenen Rundenzeit im Nassen an. «Ich war schnell, als es noch ganz nass war, aber mit der Zeit liess die Performance nach, weil ich so viele Runden auf den Reifen gedreht hatte. Ich glaube, es waren 23 Umläufe, danach waren die Reifen durch. Aber alles in allem bin ich glücklich mit dem Auftakt, es war ein guter Tag.»

MotoGP, Misano, kombinierte Zeitenliste nach FP2 (17. September)

1. Viñales, Aprilia, 1:32,666 min

2. Mir, Suzuki, + 0,080 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 0,135

4. Miller, Ducati, + 0,193

5. Rins, Suzuki, + 0,219

6. Pol Espargaró, Honda, + 0,353

7. Quartararo, Yamaha, + 0,358

8. Bradl, Honda, + 0,381

9. Marc Márquez, Honda, + 0,434

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,436

11. Zarco, Ducati, + 0,477

13. Nakagami, Honda, + 0,743

14. Martin, Ducat, + 0,785

15. Pirro, Ducati, + 0,816

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,904

17. Lecuona, KTM, + 1,044

18. Alex Márquez, Honda, + 1,100

19. Rossi, Yamaha, + 1,125

20. Petrucci, KTM, + 1,284

21. Binder, KTM, + 1,356

22. Oliveira, KTM, + 1,360

23. Marini, Ducati, + 1,371

24. Dovizioso, Yamaha, + 2,545

MotoGP-Ergebnis, Misano, FP2 (17. September)

1. Zarco, Ducati, 1:42,097 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,553 sec

3. Miller, Ducati, + 0,622

4. Mir, Suzuki, + 0,813

5. Marc Márquez, Honda, + 0,824

6. Oliveira, KTM, + 1,137

7. Petrucci, KTM, + 1,232

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,532

9. Lecuona, KTM, + 1,625

10. Alex Márquez, Honda, + 1,642

11. Rins, Suzuki, + 1,663

12. Pirro, Ducati, + 1,714

13. Morbidelli, Yamaha, + 1,747

14. Bastianini, Ducati, + 1,804

15. Martin, Ducat, + 1,809

16. Rossi, Yamaha, + 2,033

17. Viñales, Aprilia, + 2,106

18. Quartararo, Yamaha, + 2,108

19. Pol Espargaró, Honda, 2,169

20. Binder, KTM, + 2,307

21. Dovizioso, Yamaha, + 2,433

22. Bradl, Honda, + 2,616

23. Marini, Ducati, + 2,873

24. Nakagami, Honda, + 2,895