Alex Márquez (Honda/14.): «Bike 100 Mal verändert»

Das LCR Honda-Team beendete am Sonntag den dreitägigen MotoGP-Test auf Lombok mit einem Kraftakt. Takaaki Nakagami legte die meisten Runden zurück, Alex Márquez fuhr ebenfalls mehr als 70 Runden.

Bereit für den Saisonstart – das hörte man am Sonntag bei den meisten MotoGP-Piloten, nachdem die Testarbeit vor der Saison 2022 mit dem Test in Indonesien abgeschlossen wurde. Auch das Team LCR von Lucio Cecchinello konnte am letzten Tag noch einmal das Geplante in die Tat umsetzen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Katar-GP machen. Alex Márquez landete in den kombinierten Zeiten aller drei Tage auf dem 4,3 km langen Madalika Circuit auf Position 14, auf Spitzenreiter Pol Espargaró vom Honda-Werksteam fehlten dem Spanier 0,543 Sekunden.

«Ich bin ganz glücklich. Wir haben mit dem Team einen unglaublichen Job gemacht», freute sich der gut gelaunte Honda-Pilot, der 2022 seine dritte MotoGP-Saison in Angriff nimmt. «Ich möchte der ganzen Mannschaft gratulieren, denn sie haben über den ganzen Winter fantastisch gearbeitet. Wir waren sehr fokussiert und haben das Bike bestimmt 100-mal verändert.»

Márquez weiter: «Am Morgen haben wir uns auf Zeitenjagd begeben, natürlich sind wir nicht ganz vorne, aber ganz so schlecht sieht es nicht aus. Wir sind zufrieden mit der Performance. Am Nachmittag haben wir uns um die Pace fürs Rennen gekümmert. Ich habe ein gutes Gefühl und unsere Leistung kann sich sehen lassen. Der Körper war jedoch bereits sehr ausgelaugt von den ganzen Testtagen in Indonesien und Malaysia.»

Der Moto3-Weltmeister von 2014 und Moto2-Champion von 2019 freut sich auf das erste Rennen im März auf dem Losail Circuit in Doha. «Wir werden alles genau analysieren, aber ich bin mir sicher, dass wir alles unter Kontrolle haben und das wir bereit sind für das erste Rennen in Katar.»

Teamkollege Takaaki Nakagami aus Japan war am Sonntag schwer beschäftigt und dementsprechend erschöpft. Platz 17 nach drei Tagen ist nicht das erhoffte Ergebnis, aber der Honda-Fahrer bleibt optimistisch. «Es waren drei lange Tage», stöhnte der 30-Jährige. «Wir haben am Sonntag sehr viele Runden gedreht, insgesamt waren es 91. Am Morgen haben wir eine Rennsimulation durchgeführt und ich hatte eine gute Pace.»

«Später haben wir nach einem besseren Set-Up gesucht, um das Gefühl für das Vorderrad zu verbessern und das haben wir glücklicherweise in letzter Sekunde auch geschafft. Ich bin bereit für Katar und ich freue mich auf den Saisonstart. Das Team hat in Indonesien drei Tage lang sehr gute Arbeit absolviert, vielen Dank dafür», betonte Nakagami am Sonntagnachmittag gewohnt höflich.

Mandalika-Test, kombinierte Zeiten:

1. Pol Espargaró, Honda, 1:31,060 min

2. Fabio Quartararo, Yamaha, 1:31,074

3. Luca Marini, Ducati, 1:31,289

4. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:31,385

5. Franco Morbidelli, Yamaha, 1:31,416

6. Francesco Bagnaia, Ducati, 1:31,436

7. Alex Rins, Suzuki, 1:31,477

8. Maverick Viñales, Aprilia, 1:31,478

9. Marc Márquez, Honda, 1:31,481

10. Johann Zarco, Ducati, 1:31,488

11. Brad Binder, KTM, 1:31,574

12. Joan Mir, Suzuki, 1:31,586

13. Enea Bastianini, Ducati, 1:31,599

14. Alex Márquez, Honda, 1:31,603

15. Miguel Oliveira, KTM, 1:31,620

16. Jorge Martin, Ducati, 1:31,665

17. Takaaki Nakagami, Honda, 1:31,687

18. Jack Miller, Ducati, 1:31,870

19. Andrea Dovizioso, Yamaha, 1:31,890

20. Marco Bezzecchi, Ducati, 1:31,901

21. Fabio Di Giannantonio, Ducati, 1:31,915

22. Raúl Fernández, KTM, 1:32,401

23. Remy Gardner, KTM, 1:32,598

24. Darryn Binder, Yamaha, 1:33,049

