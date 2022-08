Saisonstart 2023 in Portimão: So reagieren die Stars 10.08.2022 - 13:56 Von Tim Althof

© Gold & Goose Alex Rins liebt Portimão © Gold & Goose Fabio Quartararo gewann bereits zweimal in Portimão Zurück Weiter

Vor dem GP von Großbritannien gab die Dorna bekannt, dass im kommenden Jahr der MotoGP-Saisonstart nicht wie gewohnt in Katar über die Bühne gehen wird, sondern in Portimão in Portugal.