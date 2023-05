Le Mans: Teamkollege von Valentino Rossi bestätigt

Der Partner von Valentino Rossi bei der Road to Le Mans steht fest: Gemeinsam mit Jérôme Policand wird sich der neunmalige Motorradweltmeister bei den beiden Rennen im Rahmen der 24h Le Mans den WRT BMW M4 GT3 teilen.

Valentino Rossi startet 2023 in Le Mans! Zwar wird der neunmalige Motorradweltmeister noch nicht am legendären 24-Stunden-Rennen teilnehmen, sondern im Rahmenprogramm die beiden 55-minütigen Road to Le Mans-Rennen des Michelin Le Mans Cup bestreiten.

In den beiden Rennläufen wird er, wie bei seinem Hauptprogramm in der Fanatec GT World Challenge Europe, einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) der belgischen WRT-Mannschaft steuern.

Nun hat der belgische WRT-Rennstall Rossis Partner für die beiden Michelin Le Mans Cup-Rennen im Rahmenprogramm der 24h Le Mans bestätigt. Der Franzose Jérôme Policand teilt sich den M4 GT3 mit dem BMW-Werksfahrer Rossi.

Das Kuriose an der Fahrerwahl ist, dass Policand Eigner und Teamchef von Akkodis ASP ist. Der Mercedes-Rennstall gilt als einer der größten Konkurrenten von WRT in der GT World Challenge Europe und als eine der europäische Speersitzen von Mercedes-AMG.

Der 58-jährige Policand ist zudem ein erfahrener Gentlemanpilot im GT-Sport und konnte über die Jahre viel Erfahrung sammeln. Bei den 24h Le Mans konnte er sowohl mit Prototype und GT-Boliden Erfolge einfahren. Sein größer Erfolg in seiner Karriere war der Gewinn der Renault Sport Clio Trophy im Jahr 1999.

Erst beim Saisonauftakt des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza deutete «Il Dottore» an, dass er im kommenden Jahr gerne das Rennen an der Sarthe bestreiten würde. Dazu würde der 115-malige GP-Sieger aber auch weiterhin gerne in der GT World Challenge Europe der SRO starten – hier könnt ihr mehr zu der vorläufigen Planung von Rossi für die Saison 2024 erfahren.

Insgesamt 58 Fahrzeuge sind für das Rennen genannt - neuer Rekord! 38 LMP3-Prototypen und 20 GT3-Fahrzeuge wurden für die Veranstaltung genannt. Die vorläufige Nennliste könnt ihr hier einsehen.