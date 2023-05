Pecco Bagnaia (Ducati) vor «schwierigem Wochenende»

Pecco Bagnaia will in Le Mans seine WM-Führung verteidigen, jedoch erwartet der Ducati-Star ein schwieriges Wochenende. Bei Bastianini-Ersatz Danilo Petrucci weckt der «Bugatti Circuit» derweilen besondere Erinnerungen.

Da sich Enea Bastianini noch nicht von seiner Schulterverletzung erholt hat, schickt das Ducati-Werksteam in Le Mans neben Pecco Bagnaia den Italiener Danilo Petrucci ins Rennen. Der 32-Jährige, der aktuell für Barni-Ducati in der Superbike-WM unterwegs ist, fuhr von 2015 bis 2020 erst bei Pramac Ducati und später im MotoGP-Werksteam. Daher weckt seine Rückkehr besondere Erinnerungen.

«Es sind unbeschreibliche Gefühle », versuchte «Petrux» seine Emotionen in Worte zu fassen. «Das Wochenende ist für mich besonders, da ich in Le Mans 2020 meinen letzten Sieg in der Königsklasse gefeiert habe. Für mich ist es eine Ehre, auf dem Weltmeister-Bike zu sitzen. Im Nassen war ich schon immer stark, dennoch wird das Wochenende nicht leicht. Mein Ziel ist es, Spaß zu haben und dem Team gute Dienste zu leisten.»

Nachdem 2020 Petrucci für das Werk aus Borgo-Panigale siegreich war, stand ein Jahr später Werksfahrer Jack Miller auf der obersten Stufe des Treppchens. Im Vorjahr siegte mit Enea Bastianini ein weiterer Ducati-Pilot, nachdem Bagnaia im Kampf um den Sieg gestürzt war.

Bagnaia, der die WM-Tabelle aktuell mit 87 Punkten anführt, will nach seinem Jerez-Triumph in Le Mans den zweiten Sieg in Folge holen. «In Le Mans ist die Atmosphäre immer einzigartig, weshalb ich mich sehr auf das Wochenende freue. Ich mag die Strecke und war dort im Vorjahr mit der Pole-Position stark unterwegs. Jedoch werden wir in diesem Jahr voraussichtlich mit niedrigeren Temperaturen und viel Regen zu kämpfen haben. Wir stehen also vor einem schwierigen Wochenende, bei dem es wichtig ist, fokussiert zu bleiben.» Zur Info, bislang siegte Bagnaia 2023 zwei Mal im Sprint (Portimão und Austin) sowie zwei Mal im Sonntagsrennen (Portimão und Jerez).

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984



MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet



MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.