Fabio Quartararo (Yamaha): Drama hinter mir gelassen

Als Schlusslicht der Konstrukteurs-Wertung will Yamaha in Le Mans die Kehrtwende gelingen. Besonders der Franzose Fabio Quartararo möchte vor heimischer Kulisse glänzen und hofft auf gute Resultate.

Nach vier Rennen in der Saison 2023 zieht Yamaha ein ernüchterndes Zwischenfazit. In der Konstrukteurswertung liegen sie mit 49 Punkten an letzter Stelle und auch Platz 11 und 12 in der Fahrerwertung verdeutlichen, welche Probleme Fabio Quartararo und Franco Morbidelli mit der M1 zu bewältigen haben.

Nachdem die Mannschaft beim Jerez-Test neue Komponenten ausprobiert hat, hofft das Werk aus Iwata in Le Mans auf Ergebnisverbesserungen. «Wir hoffen, die Teile des Jerez-Test auch in Le Mans zu probieren, jedoch ist dies vom Wetter abhängig», erklärte Team-Direktor Massimo Meregalli die Strategie. Er ergänzte «In Argentinien und Portugal haben wir gesehen, dass unsere Pace im Nassen gut ist. Daher sind wir für alle Bedingungen gerüstet.»

Meregalli weiß, dass es besonders für Lokalheld Fabio Quartararo ein bedeutsames Wochenende sein wird, in dem er seine Titelhoffnungen wieder stärken will. «Die französischen Fans werden ihn anfeuern. Das gibt ihm zusätzlich Motivation und den Boost, um unser gesamtes Potenzial zu entfalten.»

Nachdem er 2021 als Dritter den heimischen Fans vom Podest aus zujubeln konnte, verpasste Quartararo dieses im Vorjahr als Viertplatzierter knapp. Der 24-Jährige, der den Spanien-GP auf einem enttäuschenden zehnten Platz beendet hatte, strebt bei seinem Heimrennen nach Wiedergutmachung. «Ich hatte mir von Jerez mehr erhofft», gestand der MotoGP-Weltmeister von 2021, betonte aber auch: «Wir haben das Drama des letztens jedoch hinter uns gelassen und wollen in Le Mans wieder nach vorne fahren. Es ist mein Heimrennen, weshalb ich mich besonders auf die Fans freue und hoffe, ihnen einige gute Ergebnisse zu liefern.»

Teamkollege Morbidelli landete am Sonntag in Jerez direkt hinter Quartararo auf Rang 11. Auch er will sich auf dem «Bugatti Circuit» wieder an die Spitze kämpfen. «Ich bin gespannt, ob die Dinge, die wir in Jerez getestet haben, auch in Le Mans funktionieren», begann der Italiener.

«Ich wünsche mir ein trockenes Wochenende, denn dann können wir die Daten besser vergleichen. Doch auch wenn es regnet, könnte es interessant werden. Ich fühle mich gut im Nassen und bin gespannt, was wir unter diesen Bedingungen leisten können», so Morbidelli, der im Regenrennen in Argentinien einen starken vierten Platz eingefahren hatte.

MotoGP-Test, Jerez (1. Mai):

1. Bezzecchi, Ducati, 1:36,574 min

2. Marini, Ducati, + 0,104 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,151

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,389

5. Viñales, Aprilia, + 0,390

6. Bagnaia, Ducati, + 0,450

7. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,486

8. Brad Binder, KTM, + 0,494

9. Martin, Ducati, + 0,515

10. Alex Márquez, Ducati, + 0,615

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,711

12. Nakagami, Honda, + 0,740

13. Zarco, Ducati, + 0,752

14. Miller, KTM, + 0,857

15. Mir, Honda, + 0,942

16. Morbidelli, Yamaha, + 0,969

17. Rins, Honda, + 1,148

18. Augusto Fernández, KTM, + 1,165

19. Bradl, Honda, + 1,208

20. Pedrosa, KTM, + 1,823

21. Folger, KTM, + 1,968

22. Savadori, Aprilia, + 1,984



MotoGP-Ergebnis, Jerez (30.04.):

1. Bagnaia, Ducati, 24 Rdn in 39:29,085 min

2. Brad Binder, KTM, + 0,221 sec

3. Miller, KTM, + 1,119

4. Martin, Ducati, + 1,942

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 4,760

6. Marini, Ducati, + 6,329

7. Pedrosa, KTM, + 6,371

8. Alex Márquez, Ducati, + 14,952

9. Nakagami, Honda, + 15,692

10. Quartararo, Yamaha, + 15,846

11. Morbidelli, Yamaha, + 17,209

12. Di Giannantonio, Ducati, + 17,911

13. Augusto Fernández, KTM, + 19,010

14. Bradl, Honda, + 27,294

15. Raul Fernández, Aprilia, + 36,371

16. Lecuona, Honda, + 36,753

17. Folger, KTM, + 47,146

– Viñales, Aprilia, 1 Runde zurück

– Zarco, Ducati, 8 Runden zurück

– Bezzecchi, Ducati, 8 Runden zurück

– Rins, Honda, 22 Runden zurück

– Mir, Honda, 23 Runden zurück

– Oliveira, Aprilia, nicht gestartet



MotoGP-Ergebnis Sprint, Jerez (29.04.):

1. Brad Binder, KTM, 11 Rdn in 18:07,055 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,428 sec

3. Miller, KTM, + 0,680

4. Martin, Ducati, + 0,853

5. Oliveira, Aprilia, + 1,638

6. Pedrosa, KTM, + 1,738

7. Viñales, Aprilia, + 3,248

8. Zarco, Ducati, + 3,380

9. Bezzecchi, Ducati, + 5,711

10. Marini, Ducati, + 7,015

11. Di Giannantonio, Ducati, + 7,174

12. Quartararo, Yamaha, + 7,467

13. Rins, Honda, + 9,867

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,550

15. Bradl, Honda, + 15,455

16. Morbidelli, Yamaha, + 15,849

17. Augusto Fernández, KTM, + 15,969

18. Lecuona, Honda, + 25,356

19. Folger, KTM, + 25,530

– Mir, Honda, 4 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Alex Márquez, Ducati, 8 Runden zurück

– Nakagami, Honda, 8 Runden zurück

WM-Stand nach 8 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 87 Punkte. 2. Bezzecchi 65. 3. Binder 62. 4. Miller 49. 5. Viñales 48. 6. Marini 48. 7. Martin 48. 8. Rins 47. 9. Zarco 46. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 29. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 7. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 137 Punkte. 2. KTM 81. 3. Aprilia 67. 4. Honda 61. 5. Yamaha 49.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 113 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 111. 3. Prima Pramac 94. 4. Ducati Lenovo Team 92. 5. Aprilia Racing 77. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3 21. 11. Repsol Honda 12.