Alex Márquez (15.) zu Espargaró: Normaler Rennunfall

Alex Márquez war im MotoGP-Sprint von Le Mans mit seiner Gresini-Ducati in einen Zwischenfall mit Aleix Espargaró verwickelt und sprach danach über die schwierige Arbeit der Stewards.

Gresini-Ducati-Ass Alex Márquez zeigte am Samstag in Le Mans zu Beginn ein gutes Sprint-Rennen, kämpfte unter anderem gegen Aprilia-Star Aleix Espargaró und andere Asse wie Marco Bezzecchi. Am Ende musste sich der Spanier aber mit P15 begnügen, weil er nach einer Berührung mit Espargaró in Kurve 10 auf Abwegen unterwegs war.

«Schade wegen der Berührung, aber solche Dinge passieren. Es war ein wenig unglücklich, würde ich sagen. Es war eigentlich kein schlechtes Rennen von mir, aber dann haben Aleix [Espargaró] und Marco [Bezzecchi] gekämpft und ich habe für diesen Kampf bezahlt», fasst der jüngere der Márquez-Brüder zusammen. «Das ist der Rennsport, manchmal ist es so. Ich hatte dann nur etwas Zweifel, dass Aleix, als er auf die Linie zurückkam, vom Grünstreifen kam. Da müssten die Verantwortlichen vielleicht etwas darüber sprechen – aber abgesehen davon war es ein normaler Rennunfall, zu 100 Prozent.»

Während sich jedoch Aleix Espargaró wütend zeigte und auf schwarze Schrammen von Marquez’ Attacken auf seinem Leder verwies, sah Alex Márquez die Lage lockerer.

«Einige Fahrern haben [in der Safety Commission am Freitag] eine strengere Regelauslegung gefordert, andere Fahrer möchten alles etwas weniger eingeschränkt, weil man sonst nicht mehr überholen kann. Jede Aktion ist anders und natürlich schwer zu beurteilen. Es ist auch sicher keine einfache Arbeit für die Stewards. Es gibt oft Kontakte, die Rennunfälle sind – das war in der Vergangenheit so und es wird sie auch in Zukunft geben.»

War der Spanier mit den Erkenntnissen aus dem Treffen mit dem FIM MotoGP Stewards Panel zufrieden? «Das Hauptproblem ist, dass manche Aussagen nicht klar sind. Was ich heraushöre und herausgelesen habe, ist, dass einige Fahrer es so verstehen und andere auf eine andere Weise. Wir müssen da wohl etwas klarer werden.»

Die Marschroute für den Sonntag: «Wir haben hoffentlich ein bisschen mehr Glück und werden versuchen, von der ersten Runde an aktiver zu sein. Ich glaube, in der zweiten Rennhälfte sind wir nicht schlecht. Das Warm-up wird wohl umsonst sein, weil es so kühl ist. Wir werden nur versuchen, einige kleine Adaptionen am Motorrad zu machen, damit das Bike leichter umzulegen ist.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 94 Punkte. 2. Binder 71. 3. Bezzecchi 68. 4 Martin 5. Marini 54. 6. Zarco 50. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Rins 47. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 31. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 149 Punkte. 2. KTM 90. 3. Aprilia 69. 4. Honda 66. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 122 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 120. 3. Prima Pramac 110. 4. Ducati Lenovo Team 99. 5. Aprilia Racing 80. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3, 21. 11. Repsol Honda 17.