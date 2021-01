MXGP-Motocross-WM mit Henry Jacobi und Tom Koch

Motocross-WM-Promoter Infront Moto Racing hat am Dienstag eine aktuelle Liste aller Fixstarter in den Klassen MXGP und MX2 veröffentlicht

Die Motocross-WM wird am 3. April erstmals in Muscat im Oman starten. Am Dienstag hat WM-Promoter die Liste der diesjährigen Permanent-Starter veröffentlicht. In dieser Aufstellung finden sich in der Kategorie MXGP insgesamt 36 Fahrer.

Ein Platz ist in der 450-ccm-Kategorie jedoch im tschechischen Team von JD Gunnex KTM noch zu vergeben. Dort fuhr 2020 der Schotte Adam Sterry. Die einzigen beiden deutschen Teilnehmer sind der Thüringer Henry Jacobi im Honda Team von Jacky Martens und Tom Koch im KTM-Team von Sarholz Racing.

In der Klasse MX2 verfügt die Infront-Teilnehmerliste im Moment über 37 fix eingeschriebene Fahrer. Mit Kevin Brumann gibt es auch einen Rookie. Der Schweizer, der von Max Nagl betreut wird, startet in einem Yamaha-Importeurs-Team unter Support von Bekleidungshersteller IXS. Übrigens: Yamaha stellt in beiden Klassen in seinen Werksteams jeweils drei Fahrer.

Aus deutschsprachiger Sicht kommen in der Klasse MX2 noch der Österreicher Rene Hofer im Red Bull-KTM-Werksteam sowie der Deutsche Simon Längenfelder in der werksunterstützten Truppe von GasGas Digga Procross.

Erfreulich: Auch der Oberösterreicher Michi Sandner hat bei Raths Motorsports auf einer KTM einen Fixplatz gefunden.

Die MXGP-Teams 2021:

Hitachi KTM fuelled by Milwaukee

Adam Sterry



Honda SR Motoblouz

Nathan Watson

Benoit Paturel



Hostettler Yamaha Racing

Arnaud Tonus

Valentin Guillod



JD Gunnex Racing

TBA



JK Racing

Alvin Östlund



JM Honda Racing

Michele Cervellin

Henry Jacobi



JT911 KTM Racing

Jordi Tixier



JWR Honda Racing

Miro Sihvonen

Vsevolod Brylyakov



KMP Honda Racing

Petar Petrov



KTM Kosak Team

Tom Koch



Monster Energy Kawasaki Racing Team

Romain Febvre

Ivo Monticelli



Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team

Glenn Coldenhoff

Ben Watson

Jeremy Seewer



Motostar.se

Anton Gole



MRT Racing Team

Alessandro Lupino



Red Bull KTM Factory Racing

Antonio Cairoli

Jorge Prado



Red Bull KTM Factory Racing

Jeffrey Herlings



Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing

Thomas Kjer Olsen

Arminas Jasikonis



SDM Corse (Beta)

Jeremy van Horebeek

Jimmy Clochet



SS24 KTM MXGP

Shaun Simpson



Standing Construct GASGAS Factory Racing

Pauls Jonass

Brian Bogers



Team Gebben Van Venrooy Yamaha Racing

Brent van Doninck

Calvin Vlaanderen



Team HRC

Tim Gajser

Mitchell Evans