Tim Gajser (Honda): Fokus erneut beim Sandtraining

Motocross-Weltmeister Tim Gajser hat mit dem Motorradtraining begonnen und ist dabei wieder vornehmlich in Kroatien unterwegs.

Viele Motocross-Asse üben Jahr für Jahr früh bei freundlichem Klima im tiefen Sand von Sardinien, wo in den vergangenen Jahren auch immer der Auftakt zur offenen Italienischen Motocross-Meisterschaft stattgefunden hat. Auch MXGP-Weltmeister Tim Gajser (24) hat mittlerweile mit der Vorbereitung auf die neue Saison begonnen. Der vierfache Weltmeister hat zuletzt seine ersten Trainingstage mit der neuen Honda absolviert.

Und: Der Slowene hat sein erfolgreiches System vom Vorjahr beibehalten. Schon damals hatte er intensiv in Peski in Kroatien im tiefen Sand in den Dünen trainiert. Mit dem Ergebnis, dass Gajser zu Beginn in Valkenswaard bereits bärenstark auftrat und sich dort mit Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) die Laufsiege teilen konnte. Stark war Honda-Star Gajser auch dann später in der Saison in der Sandhölle von Lommel in Belgien.

«Ich habe drei Wochen überhaupt nichts gemacht», schildert Gajser. «Die ersten beiden Wochen war es fein, mal nichts zu tun. Aber in der dritten Woche war ich schon wieder voller Tatendrang. Mein letzter Fahrtest war im November. Im Dezember war ich dann nur zwei Tage auf dem Bike. Jetzt ab Mitte Januar habe ich wieder mit dem Motorrad-Training begonnen.»

«Ich habe diese Pause einfach gebraucht. Ich habe einfach Quality-Time benötigt. Der Körper war sehr ausgelaugt», röumte Tim ein. «Es war gut, dass ich es diesmal so gemacht habe. Diesen Winter musste ich nicht nach Japan und auch nicht nach Brasilien.»