Video vom Hawkstone International mit Jeff Herlings

Das Hawkstone International fand in diesem Jahr bei guten äußeren Bedingungen statt. Die Fans erlebten packende Action und den ersten großen Auftritt von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings.

Das traditionelle Hawkstone International war in diesem Jahr besonders interessant, weil Red Bull KTM Werksfahrer erstmals seit seiner Verletzung vor einem Jahr wieder gegen WM-Konkurrenz angetreten ist.

Das Rennen, das in der Vergangenheit häufiger im tiefen und kalten Sachlamm versank, fand diesmal unter besten Bedingungen auf trockener Strecke mit prall gefüllten Fahrerfeldern statt. Im ersten Lauf haderte der Niederländer mit dem Gitter am Start und fand keine Traktion. Dennoch konnte er den Speed der Spitze mitgehen und zeigte seine Klasse im Sand. Natürlich wurden bei diesem Vorsaisonrennen noch nicht alle Register gezogen, aber die Fans freuten sich über lang ersehnte die Rückkehr von 'The Bullet'.

Die Traditionsveranstaltung gewann Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und Brent van Doninck (Honda).

Ergebnis Hawkstone International 2023, MX1:

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Brent van Doninck (B), Honda, 3-4

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 7-2

5. Adam Sterry (GB), KTM, 4-6

6. Henry Jacobi (D), KTM, 5-5

Superfinale:

1. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

2. Brent van Doninck (B), Honda

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Henry Jacobi (D), KTM