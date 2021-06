Leon Haslam (Honda): «Leider bin ich direkt gestürzt»

Während Álvaro Bautista beim dritten Event der Superbike-WM 2021 in Misano für Honda die Kohlen aus dem Feuer holte, kam Teamkollege Leon Haslam nicht in Fahrt. Mit zwei Punkten blieb er deutlich unter den Erwartungen.

Die aktuelle Superbike-WM-Saison von Leon Haslam läuft nicht nach Plan. Nach drei Wochenenden und insgesamt neun Rennen liegt der Honda-Werksfahrer auf Platz 14 in der Gesamtwertung, sein bestes Ergebnis stammt aus dem ersten Rennen in Aragon, ein achter Platz. Am vergangenen Wochenende in Misano gelang dem Engländer im ersten Rennen am Samstag nur der 14. Rang.



«Für mich war es ein schwieriges Rennen. Der Start war gut, aber im zweiten Sektor bin ich mit jemandem kollidiert und weit zurückgefallen. Nach einigen Runden bekamen wir ein Problem mit einem Sensor und dann war es wirklich sehr hart, denn wir haben eine Sekunde pro Runde verloren. Wir haben das Rennen mit nur zwei Punkten beendet, das ist wirklich frustrierend», erklärte der 38-jährige Routinier.

Im Sprintrennen am Sonntagmorgen verpasste Haslam die Punkte mit der elften Position. Noch schlimmer kam es im zweiten Hauptrennen am Sonntagnachmittag, als er seine Fireblade in Runde 4 im Kiesbett von Kurve 1 versenkte und das Rennen vorzeitig beenden musste.

«Ich habe in der ersten Kurve das Vorderrad verloren, bin auf den Grünstreifen gekommen und habe versucht, den Sturz zu verhindern, doch leider bin ich direkt gestürzt», schilderte der Honda-Star die Situation. «Wir haben am gesamten Wochenende mit einigen Problemen gekämpft, Dinge, die wir schon seit dem ersten Rennen mit uns herumtragen.»

Woran liegt es, dass er solche Probleme mit seinem diesjährigen Bike hat? «Die Situation ist komisch, denn bei den Tests habe ich mich noch sehr gut gefühlt. Insgesamt war es kein ideales Wochenende in Misano, aber wir werden als Team daran arbeiten, um eine Lösung zu finden», betonte der Superbike-Vizeweltmeister von 2010. «In einigen Tagen werden wir einen Test haben, bevor es zu meinem Heimrennen nach Donington geht. Ich hoffe, dass ich dort mit dem guten Gefühl vom Jahresanfang anreisen werde.»

Ergebnis Superbike-WM, Misano, Lauf 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit/Diff 1. Toprak Razgatlioglu Yamaha 33:24,487 min 2. Michael Rinaldi Ducati + 1,286 sec 3. Jonathan Rea Kawasaki + 2,987 4. Scott Redding Ducati + 9,102 5. Garrett Gerloff Yamaha + 10,695 6. Alex Lowes Kawasaki + 13,117 7. Axel Bassani Ducati + 17,621 8. Alvaro Bautista Honda + 17,893 9. Andrea Locatelli Yamaha + 22,458 10. Michael vd Mark BMW + 25,118 11. Lucas Mahias Kawasaki + 27,107 12. Tom Sykes BMW + 28,353 13. Kohta Nozane Yamaha + 33,391 14. Tito Rabat Ducati + 38,817 15. Eugene Laverty BMW + 41,262 16. Jonas Folger BMW + 43,046 17. Isaac Vinales Kawasaki + 53,844 18. Christophe Ponsson Yamaha > 1 min 19. Samuele Cavalieri Kawasaki > 1 min 20. Loris Cresson Kawasaki > 1 min Out Chaz Davies Ducati Out Leon Haslam Honda