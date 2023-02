Formel-1-Strecke Imola: Zusätzlicher Status für SBK

Alles ist angerichtet für die Rückkehr der Superbike-WM nach Imola, einzig die offizielle Bestätigung fehlt noch. Ducati-Sportdirektor Paolo Ciabatti ist überzeugt, dass es ein grandioses Fest für die Fans wird.

Der Vertrag mit Promoter Dorna für die Superbike-WM in Imola endete 2020, die letzte Veranstaltung dort fand wegen der behördlichen Verbote im Zuge der Covid-19-Seuche aber bereits 2019 statt. Nach drei Jahren Unterbrechung kehrt die seriennahe Weltmeisterschaft in dieser Saison auf die prestigeträchtige Rennstrecke in der Emilia-Romagna zurück – die offizielle Bestätigung dafür wird innerhalb der nächsten zwei Wochen erwartet.

Imola feiert dieses Jahr das 70-jährige Bestehen des «Autodromo Enzo e Dino Ferrari». Für Bürgermeister Marco Panieri eine gute Gelegenheit, mit der Superbike-WM einen großen Event zurückzubringen, der in der Vergangenheit immer viel Zuschauerzuspruch hatte.

Nicht nur die Fans freuen sich über das Comeback von Imola, auch Ducatis Sportdirektor Paolo Ciabatti jubelt über das Heimrennen. «Je nachdem, wo du in Bologna lebst, sind es nur 30 Minuten bis nach Imola», erzählte der Italiener SPEEDWEEK.com. «Das ist eine sehr, sehr spezielle Rennstrecke, sehr technisch. Wenn du in der Bergab-Passage überholen willst, brauchst du Eier. Nach Imola kamen immer viele Zuschauer, die Strecke liegt im sogenannten Motor Valley. Dort wurde viel Rennsport-Geschichte geschrieben, wie 2002 Bayliss versus Colin Edwards. Das war eine unglaubliche Show. Es ist gut, Imola zurückzuhaben, wir sind zufrieden. Imola ist außerdem eine Formel-1-Strecke, was zusätzlichen Status für unsere Serie bedeutet, wenn wir dort fahren.»

Dass sich die Verhandlungen zwischen Promoter Dorna und Imola so lange hinzogen und sich die Kommunikation allgemein schwierig gestaltet, hat politische Gründe. Denn hinter der Rennstrecke steht die Firma «Formula Imola», welche der Stadt Imola gehört. Entscheidungsprozesse dauern immer deutlich länger, wenn die öffentliche Hand involviert ist.

Die Imola-Statistik spricht für Ducati: Mit 17 Siegen liegen die Italiener weit vor allen anderen Herstellern. Kawasaki gewann acht Rennen, Honda sieben und Aprilia eines.

Die meisten Siege holten Briten, zuletzt 14 Rennen in Folge standen Jonathan Rea (9), Chaz Davies (4) und Tom Sykes (2) auf dem obersten Podest.

Doppelsiege in Imola sind nicht nur üblich, sondern die Regel: Rea 2019, 2018, 2015 und 2014, Davies 2017 und 2016, Sykes 2013, Checa 2012 und 2010, Laconi 2004, Xaus 2003, Edwards 2002. Von 17 Meetings (33 Läufe) wurden zwölf Rennwochenenden von einem Fahrer dominiert.

Enttäuschend für die italienischen Superbike-Fans: Mit Michel Fabrizio konnte nur ein Lokalmatador in Imola gewinnen – kein Max Biaggi, Marco Melandri oder der beliebte Frankie Chili. Melandri stand 2017 und 2018 im ersten Lauf immerhin als Dritter auf dem Podest.

Kalender SBK-WM 2023:

24.–26. Februar: Phillip Island/Australien

03.–05. März: Mandalika/Indonesien

21.–23. April: Assen/Niederlande

05.–07. Mai: Barcelona/Spanien

02.–04. Juni: Misano/Italien

30.–02. Juni/Juli: Donington Park/Großbritannien

14.–16. Juli Imola/Italien*

28.–30. Juli: Most/Tschechien

08.–10. September: Magny-Cours/Frankreich

22.–24. September: Aragón/Spanien

29.–01. September/Oktober: Portimão/Portugal

13.–15. Oktober San Juan/Argentinien



*Termin und Austragungsort vorbehaltlich Bestätigung