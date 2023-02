Vorschau: Versinkt Tampa in Regen und Schlamm?

In Tampa findet der 5. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt

Der 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Tampa (Florida) könnte ein Schlammrennen werden, denn das Raymond James Stadium ist nicht überdacht und die Wetterprognosen sagen für die Abendstunden des kommenden Samstags eine Regenwahrscheinlichkeit von 70 Prozent voraus.

Titelverteidiger Eli Tomac (Yamaha) hat am letzten Samstag in Houston/Texas seinen dritten Sieg im vierten Rennen der Saison eingefahren und seinen Vorsprung in der Tabelle von 4 auf 7 Punkte ausbauen können. Aber HRC-Werksfahrer Chase Sexton bleibt ihm weiterhin auf den Fersen und auch Cooper Webb (KTM) ist längst nicht abgeschlagen.

Ken Roczen (Suzuki) zeigte sich nach P8 im letzten Rennen enttäuscht, denn er haderte in Houston den ganzen Tag über mit Problemen und fiel dadurch auf Tabellenrang 5 zurück. Dylan Ferrandis (Yamaha), der in Houston stürzte, wird wegen seiner Gehirnerschüterung nicht am Start stehen. Malcolm Stewart wird nach einer Knie-OP länger ausfallen und auch Marvin Musquin (KTM) hat seine Handverletzung noch nicht auskuriert.

Meisterschaftsstand nach Lauf 4 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 95

2. Chase Sexton (USA), Honda, 88, (-7)

3. Cooper Webb (USA), KTM, 83, (-12)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 76, (-19)

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 73, (-22)

6. Justin Barcia (USA), GASGAS, 65, (-30)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 64, (-31)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 56, (-39)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 56, (-39)

10. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 53, (-42)

Die Ostküstenmeisterschaft geht in Tampa in Runde 2. Hunter Lawrence (Honda) gewann den Saisonauftakt. Tom Vialle (KTM) zeigte bei seinem Debüt eine gute Leistung und verfehlte in Houston das Podium durch einen Crash. Mit ihm wird in Tampa sicher wieder zu rechnen sein. Gespannt sein dürfen wir auch auf den Briten Max Anstie (Honda), der den Saisonauftakt auf Rang 2 beendete und sich in ausgezeichneter Verfassung präsentierte.

Tabellenstand 250East nach Runde 1 von 10:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 26

2. Max Anstie (GB), Honda, 23, (-3)

3. Jordon Smith (USA), Yamaha, 21, (-5)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 19, (-7)

5. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 18, (-8)

6. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 17, (-9)

7. Tom Vialle (F), KTM, 16, -10)

So kann der 5. Lauf der US Supercross-Meisterschaften verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream:

Der Videopass kostet in Deutschland inklusive Steuern 190 US$. Nach dem aktuellen Umrechnungskurs entspricht das ca. 188 € *).

Zeitplan Supercross Tampa *)

Samstag, 11.02.2023

19:05 - 250SX Gruppe C, Q1

19:20 - 250SX Gruppe B, Q1

19:35 - 250SX Group A, Q1

19:50 - 450SX Group A, Q1

20:05 - 450SX Gruppe B, Q1

20:20 - 450SX Gruppe C, Q1

20:30 - KTM Junior Q1

21:20 - 250SX Gruppe C, Q2

21:35 - 250SX Gruppe B, Q2

21:50 - 250SX Gruppe A, Q2

22:05 - 450SX Gruppe A, Q2

22:20 - 450SX Gruppe B, Q2

22:35 - 450SX Group C, Q2

22:45 - KTM Junior Q2

Sonntag, 12.02.2023

Vorläufe:



01:04 - 250SX Vorlauf 1

01:18 - 250SX Vorlauf 2



01:34 - 450SX Vorlauf 1

01:48 - 450SX Vorlauf

LCQ:

02:02 - KTM Junior Racing Main Event

02:22 - 250SX Last Chance Qualifying

02:33 - 450SX Last Chance Qualifying

Finalrennen:

02:53 - 250SX Main Event

03:27 - 450SX Main Event



*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.