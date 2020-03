Quarantäne beendet: Alle McLaren-Mitarbeiter zuhause

​Bei der ganzen Corona-Katastrophe gibt es zwischendurch auch positive Meldungen: Alle McLaren-Mitarbeiter, die sich in Melbourne wegen SARS-CoV-2 in Quarantäne begeben mussten, sind zuhause.

McLaren hat bekanntgegeben: Alle Team-Mitglieder, die wegen der Coronakrise in Australien in Quarantäne waren, sind sicher nach Grossbritannien zurückgekehrt. Im Rahmen des WM-Auftakts von Australien war ein Mechaniker positiv auf den Virus SARS-CoV-2 getestet worden. Als Folge davon trat McLaren vom GP-Wochenende zurück. Dies war der erste Dominostein einer Kette von Ereignissen, die zum einzig richtigen Schritt führte – das Rennwochenende von Melbourne fand nicht statt.

McLaren schickte 16 Mitglieder des Rennstalls in zweiwöchige Isolation, sprich: sie mussten in ihren Hotelzimmern bleiben. Einige zusätzliche Mitarbeiter wie Renndirektor Andrea Stella blieben ebenfalls in Australien, nicht wegen Verdachts auf eine Covid-19-Erkrankung, sondern um der Mannschaft beizustehen.

Die zwei Wochen Quarantäne sind inzwischen vorbei, und die australischen Gesundheitsbehörden sahen keine Gefahr darin, die Fachkräfte von McLaren ausreisen zu lassen. McLaren bestätigt, dass sich alle Australien-Reisenden nun wieder zuhause in England befinden.

«Wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass bis am Abend des 25. März alles Personal zurück ist, das nach Melbourne entsandt worden war. Alle sind sicher in die Heimat zurückgereist.»

McLaren-CEO Zak Brown ist bis heute davon überzeugt, dass Teamchef Andreas Seidl und er «down under» das Richtige getan haben. «Wir sind im Herzen alles Racer durch und durch. Und jeder von uns brannte darauf, dass die Saison endlich beginnt. Aber nichts kann über das Wohlergehen der Mitarbeiter gestellt werden. Insofern gab es am Rückzug von der Veranstaltung nichts zu rütteln. Wir haben eine Verpflichtung den Fans gegenüber, unseren Mitarbeitern gegenüber, der Formel 1 gegenüber. Als klar war, dass einer unserer Jungs positiv ist, gab es für uns keine Alternative.»



Inzwischen haben sich die Ereignisse in der Welt überschlagen: Bald haben wir weltweit 500.000 Krankheitsfälle, schon mehr als 21.500 Menschen sind an der Lungenkrankheit verstorben.



Wann die Formel-1-Saison beginnen kann, steht in den Sternen. Die ersten acht Rennen sind alle verschoben (Australien, Bahrain, Vietnam, China, die Niederlande, Spanien, Aserbaidschan) oder abgesagt (Monaco).





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

14. Juni: Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

28. Juni: Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





