Neue Vorschriften: Zandvoort-GP vor dem Aus

​Ab 11. Mai werden in den Niederlanden Massnahmen gegen Corona behutsam gelockert. Grossveranstaltungen jedoch bleiben bis 1. September verboten. Damit steht der Zandvoort-GP vor dem Aus.

In den Denkmodellen der Formel-1-Führung war alles so einfach: Als am 20. März der Grosse Preis der Niederlande offiziell verschoben wurde (eigentlich war das Rennen für 3. Mai geplant), da war schnell davon die Rede – das sei einer jener WM-Läufe, welche im August nachgeholt werden. Die Ausmasse der Corona-Pandemie wurden krass unterschätzt, denn die Realität sieht so aus: Die Niederlande lockert zwar ab 11. Mai sehr behutsam die Massnahmen gegen Corona, aber Grossveranstaltungen bleiben bis 1. September untersagt.

War’s das für den Zandvoort-GP? Mit grosser Wahrscheinlichkeit ja, denn wenn im Sommer überhaupt Formel 1 gefahren werden kann, dann natürlich nur ohne Zuschauer, und an Geisterrennen hat Zandvoort-Renndirektor Jan Lammers kein Interesse. Der frühere Formel-1-Pilot arbeitet seit Jahren am ersten niederländischen Grand Prix seit 1985. Für Lammers kommt ein WM-Lauf ohne das grandiose niederländische Publikum nicht in Frage: «Ein Grand Prix soll doch eine Feier sein, für uns geht es um die Rückkehr nach 35 Jahren. Aus unserer Sicht ist so etwas undenkbar.»

Der 63-Jährige stellte schon im März bei verschiedenen Gesprächen mit den Medien klar: «Für uns kann es nur eine Priorität geben – die Gesundheit. Wir können erst dann an die Austragung dieses Rennens denken, wenn wir gesellschaftlich, wirtschaftlich und sportlich dazu bereit sind. Davon kann auf absehbare Zeit keine Rede sein.»

Le-Mans-Sieger Lammers kündigte früh an, was ein realististes Szenario sein dürfte: «Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass wir unser Rennen erst 2021 erleben. Wir haben Länder, da hat sich der Coronavirus noch gar nicht verbreitet. Wann ist mit einem Höhepunkt der Krankheitsfälle zu rechnen? In China scheint die Lage unter Kontrolle zu seien, aber wo stehen wir? Die Wahrheit über Europa ist, dass der Virus uns im Griff hat, nicht umgekehrt.»



Nun leg Lammers nach: «Wir müssen uns alle Möglichkeiten anschauen, aber ich glaube nicht, dass unser WM-Lauf in diesem Jahr noch möglich wird. Die Behörden haben Klarheit geschaffen, und ich respektiere die Einschätzung der Experten», so Jan im Telegraaf. «FIA und Formel-1-Management stehen vor der fast unlösbaren Aufgabe, ein Rennprogramm aufzustellen. Sicherheit muss vorgehen. In Singapur https://www.speedweek.com/formel1/news/157918/Saisonplanung-extrem-schwierig-Singapur-als-Warnung.html haben sie gedacht, sie hätten im Kampf gegen Corona alles richtig gemacht, und nun wird dort bedauert, dass die Vorschriften gelockert worden sind.»





Der gegenwärtige Formel-1-Kalender 2020

05. Juli: Spielberg, Red Bull Ring/A

19. Juli: Silverstone, Silverstone Circuit/GB

02. August: Mogyoród bei Budapest, Hungaroring/H

30. August: Francorchamps, Circuit de Spa-Francorchamps/B

06. September: Monza, Autodromo Nazionale/I

20. September: Singapur, Marina Bay Street Circuit/SGP

27. September: Sotschi, Sochi Autodrom/RUS

11. Oktober: Suzuka, Suzuka Circuit/J

25. Oktober: Austin, Circuit of the Americas/USA

1. November: Mexico City, Autódromo Hermanos Rodríguez/MEX

15. November: São Paulo, Autódromo José Carlos Pace/BR

29. November: Abu Dhabi, Yas Marina Circuit/UAE



Ohne neuen Termin

Shanghai, Shanghai International Circuit/RCH

Melbourne, Albert Park Circuit/AUS

Bahrain, Bahrain International Circuit/BRN

Hanoi, Street Circuit Hanoi/VN

Zandvoort, Circuit Park Zandvoort/NL

Montmeló bei Barcelona, Circuit de Barcelona-Catalunya/E

Aserbaidschan, Baku City Circuit/AZ

Montreal, Circuit Gilles Villeneuve/CDN

Le Castellet, Circuit Paul Ricard/F



Abgesagt

Monte Carlo, Circuit de Monaco/MC





