Sakhir-GP im Fernsehen: Neue Windschattenschlacht

​In den 60er und 70er Jahren waren einige Formel-1-WM-Läufe wahre Windschattenschlachten, mit vielen Positionswechseln, Monza war dafür das Paradebeispiel. Der Sakhir-GP könnte Ähnliches erzeugen.

Gewohnt und doch anders: Der Formel-1-Tross ist zum dritten Mal in der Corona-Saison 2020 auf der gleichen Rennstrecke geblieben (nach dem Red Bull Ring und Silverstone), im Anschluss an den Bahrain-GP folgt nun der Sakhir-GP; benannt nach der Wüste, in welcher sich der Bahrain International Circuit befindet.

Gefahren wird auf dem äusseren Ring, nur 3,543 km kurz, wir werden einen neuen Rekord erleben für die kürzeste Rundenzeit (steht derzeit bei Niki Laudas 58,79 sec, die er mit seinem Ferrari 1974 für eine Runde in Dijon brauchte). Und wir werden die Rückkehr der Windschattenduelle erleben.

In den 60er und 70er Jahren wurde auf schnellen Kursen so manche Windschattenschlacht ausgetragen, das beste Beispiel war jeweils Monza, da lagen 1971 gleich acht verschiedene Fahrer vorne. 1965 wechselte die Führung im Italien-GP 40 Mal!

Ganz so extrem wird es beim kommenden Sakhir-GP nicht, aber bei 87 Runden Renndistanz und dank des verstellbaren Heckflügels DRS (drag reduction system) könnten wir vielleicht einen neuen Rekord für die meisten Überholmanöver in einem Grand Prix erleben – der liegt bei 161 (China-GP 2016).



Renault-Fahrer Esteban Ocon weiss: «Die kurze Runde bedeutet für mich zunächst mal – im Abschlusstraining wird ein Wahnsinns-Gedrängel entstehen. Alle werden versuchen, den idealen Kompromiss zu finden aus freier Bahn und Windschatten. Denn auf den Geraden willst du natürlich, dass dich einer zieht. Aber diesen Vordermann willst du dann in den Kurven nicht vor dir haben, wenn er Abpressdruck auf den Frontflügel wegnimmt.»



«Bahrain ist an sich schon eine Strecke, auf welcher das Überholen gut funktioniert. Und mit diesem Highspeed-Layout wird das noch leichter. Das wird ein richtiges Spektakel!»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0