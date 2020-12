Romain Grosjean: Comeback hängt von linker Hand ab

​Romain Grosjean erholt sich gut vom fürchterlichen Feuerunfall in Bahrain. Beim WM-Finale von Abu Dhabi will der Genfer wieder im Haas sitzen. Das hängt von der Genesung seiner linken Hand ab.

Romain Grosjean hat am 2. Dezember das Militärkrankenhaus von Bahrain verlassen dürfen, befindet sich aber noch immer im Inselstaat. Er erholt sich schnell von den Verletzungen, die er sich beim grauenvollen Feuerunfall im Bahrain-GP vom 29. November zugezogen hat.

Auf seinen sozialen Netzwerken erklärt der Genfer gegenüber französischen Medien: «Ich kann inzwischen den linken Fuss wieder schmerzfrei belasten, dort hatte ich mir den Knöchel verstaucht, zudem habe ich mir das linke Knie geprellt, Prellungen habe ich auch an der Schulter, am Gesäss und an den Unterarmen.»

Grosjean will beim WM-Finale von Abu Dhabi wieder im GP-Renner sitzen. Das grösste Problem derzeit ist die linke Hand. «Ich habe mir den linken Daumen verknackst, möglicherweise ist auch das Gelenkband beschädigt, vor allem jedoch ist die Hand noch immer stark geschwollen, und diese Schwellung muss zuerst abklingen. Die Schmerzen sind nicht so schlimm, ich nehme ein leichtes Schmerzmittel.»

«Ich kann die Finger bewegen und auch eine Faust machen, der kleine Finger ist noch entzündet und dick einbandagiert. Das grösste Fragezeichen ist für mich die linke Hand, sie ist auch am stärksten verbrannt worden.»



Auf die Frage, wieso er beim Formel-1-Finale unbedingt wieder fahren wolle, sagt er: «Ich will nicht, dass meine Geschichte im GP-Sport so zu Ende geht. Und ich muss wissen, wie ich mich fühle, wenn ich wieder in den Rennwagen steige – ob ich das noch immer kann.»





Bahrain-GP, Sakhir

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34:01,829 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,254 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +8,005

4. Lando Norris (GB), McLaren, +11,337

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +11,787

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +11,942

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +19,368

8. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +19,680

9. Esteban Ocon (F), Renault, +22,803

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Motorschaden

Romain Grosjean (F), Haas, Crash

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash





WM-Stand Fahrer nach 15 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 201

3. Verstappen 189

4. Ricciardo 102

5. Pérez 100

6. Leclerc 98

7. Norris 86

8. Sainz 85

9. Albon 85

10. Gasly 71

11. Stroll 59

12. Ocon 42

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 533

2. Red Bull Racing 274

3. McLaren 171

4. Racing Point 154

5. Renault 144

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 97

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0