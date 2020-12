AlphaTauri 2021: Yuki Tsunoda fährt mit Pierre Gasly

​Die Scuderia AlphaTauri hat bestätigt, was sich seit Wochen angebahnt hatte: Der 20jährige Yuki Tsunoda wird 2021 neben Pierre Gasly in der Formel-1-WM antreten, als erster Japaner seit Kamui Kobayashi 2014.

Japan erhält wieder einen Formel-1-Piloten: Der 20jährige Red Bull- und Honda-Nachwuchsfahrer Yuki Tsunoda wird in der Weltmeisterschaft 2021 für AlphaTauri an den Start gehen, als zweiter Fahrer neben dem Franzosen Pierre Gasly.

Tsunoda hat 2020 die Formel-2-Meisterschaft hinter Mick Schumacher und Callum Ilott auf dem dritten Platz abgeschlossen und damit die notwendigen Punkte erobert für den Formel-1-Führerschein namens Superlizenz. Er eroberte sieben Podestplatzierungen und gewann drei Mal (Silverstone, Spa-Francorchamps, Bahrain).

Damit hat es Yuki in nur zwei Jahren von der Formel 4 (japanischer Meister 2018) in die Königsklasse geschafft. 2019 war er in der Formel-3-EM Neunter geworden.

AlphaTauri-Teamchef Franz Tost: «Red Bull hat die Karriere von Yuki eine ganze Weile lang beobachtet, und wir sind sicher, dass er eine hervorragende Verstärkung unseres Teams wird. In der Formel 2 hat er die richtige Mischung aus technischem Verständnis und Aggressivität bewiesen.»



«Uns hat auch sein Test in Imola mit einem zwei Jahre alten Rennwagen grossen Eindruck gemacht, er hat sich in Italien den ganzen Tag gesteigert und fuhr fehlerfrei. Dazu kommt eine hervorragende Arbeit mit den Honda-Technikern. Zuletzt, beim Nachwuchsfahrertest in Abu Dhabi, hat er sich erneut als Schnelllerner erwiesen – er ist bereit für den Schritt zum Stammfahrer.»



Yuki Tsunoda sagt: «Es war immer mein Ziel als Rennfahrer, die Formel 1 zu erreichen, und ich bin sehr glücklich, dass ich das erreicht habe. Ich danke der Scuderia AlphaTauri, Red Bull und Dr. Marko für diese Chance und natürlich allen von Honda, die mich so lange schon begleiten. Mir ist klar, dass ich die Hoffnungen aller japanischen Fans trage, und ich werde mein Bestes tun, sie nicht zu enttäuschen.»



Yuki Tsunoda ist der erste Japaner als Formel-1-Stammfahrer seit Kamui Kobayashi 2014 (Caterham).





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0