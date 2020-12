Valtteri Bottas: «Das kann nicht befriedigend sein»

​Der Finne Valtteri Bottas hat die Formel-1-WM 2020 auf dem zweiten Rang abgeschlossen, so wie 2019. Aber der neunfache GP-Sieger hat sein Ziel verpasst, Lewis Hamilton mehr unter Druck zu setzen.

Der 31jährige Valtteri Bottas ist zum zweiten Mal in Folge WM-Zweiter geworden, lag aber 2020 nur neun Punkte vor dem starken Max Verstappen. Der Finne hatte sich für diese Saison vorgenommen, seinen Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton öfter unter Druck zu setzen und im Idealfall ein Wörtchen bei der WM-Titelvergabe mitzureden. Davon konnte keine Rede sein – 124 Punkte Rückstand auf den siebenfachen Weltmeister Hamilton. Bottas musste sich in Bahrain überdies vom jungen George Russell auf der Nase herumtanzen lassen, der für den Corona-erkrankten Lewis Hamilton einsprang.

Klar ist der neunfache Grand-Prix-Sieger zerknirscht. «Wenn du als Rennfahrer im besten Team nur Zweiter wirst, dann kann das nicht befriedigend sein», sagt Bottas nach dem WM-Finale von Abu Dhabi. «Allerdings habe ich auch dazu beigetragen, dass Mercedes den Konstrukteurs-Pokal erneut gewonnen hat.»

«Ich werde für meinen zweiten Platz eine kleine Auszeichnung bekommen. Ich hoffe, eines Tages wird es die grosse sein. Klar hätte es schlimmer kommen können, ich hätte ja auch Dritter werden können.»

Bottas begann bärenstark, mit einem Sieg beim Grossen Preis von Österreich Anfang Juli, aber nach dem dritten Rennen in Ungarn war er seine WM-Führung los. Von da an konnte er nur noch einen Grand Prix gewinnen (in Sotschi), während Lewis Hamilton von Sieg zu Sieg eilte und neun Mal aufs oberste Treppchen steigen durfte.



Valtteri will weiter an sich arbeiten und weiss: «Der Sieg von Red Bull Racing ist für uns Ansporn, 2021 einen noch besseren Job zu machen, um über die ganze Saison gesehen die Nase vorn zu behalten.»





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0