Christian Klien: Pirelli wegen Verstappen unter Druck

ServusTV-GP-Experte Christian Klien nimmt zu den Reifendefekten im WM-Lauf von Baku (Aserbaidschan) Stellung und sieht den Mailänder Reifenhersteller Pirelli nun in der dringenden Pflicht.

Der ehemalige Jaguar- und Red Bull Racing-GP-Fahrer Christian Klien war am 7. Juni einer der Gäste in der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV in Salzburg. In der Nachschau zum packenden Baku-GP waren die Reifenschäden bei Lance Stroll und WM-Leader Max Verstappen ein kontrovers diskutiertes Thema.

Zu Lance Strolls Abflug im Aston Martin sagt der 38jährige Vorarlberger Klien: «Bei 300 km/h willst du keinen Reifenschaden haben. Dieser Defekt kam – auch bei Verstappen – völlig unangekündigt. Da ist Pirelli jetzt in der dringenen Pflicht zu analysieren, was da los war.»

Zum Reifenschaden von Max Verstappen (Red Bull Racing) in der Schlussphase des turbulenten Rennens sagt der 49fache GP-Teilnehmer Klien: «Du bist in solch einer Situation einfach nur Passagier. Das Auto biegt in eine Richtung ab, und du kannst absolut nichts tun. Autos und Strecken werden zum Glück immer sicherer.»

Klien weiss aber auch: «Wenn ein anderes Auto in unmittelbarer Nähe gewesen wäre, hätte das schon schlimm ausgehen können.»

Der Formel-1-WM-15. von 2005 glaubt zu wissen, wieso Pirelli bei der Ursachenforschung gute Chancen hat: «Beide Reifen sind nicht zerfetzt worden. Pirelli kann daher eine fundierte Analyse machen, damit wir am Ende alle erfahren, was da wirklich passiert ist.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0