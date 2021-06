Valtteri Bottas ganz von der Rolle: Das sagt Mercedes

Weltmeister Mercedes-Benz hat aus den WM-Läufen in Monaco und Aserbaidschan nur sieben Punkte geholt, Bottas gar keine. Mercedes-Technikdirektor Mike Elliott sagt, wieso der Finne in Baku so von der Rolle war.

«Inakzeptabel», so lautet in einem Wort die Einschätzung von Teamchef Toto Wolff, was die jüngsten Leistung von Weltmeister Mercedes-Benz angeht. Aus den WM-Läufen von Monte Carlo und Baku hat Mercedes ganze sieben Punkte geholt, Valtteri Bottas ging leer aus. In Monaco hatte der Finne grausames Pech, als beim Boxenstopp die Zähne der Radmutter vorne rechts abgeschliffen wurden und das Rad nicht abgenommen werden konnte, aus. In Aserbaidschan jedoch war Bottas vom ersten Training an von der Rolle: Startplatz 10, Zwölfter im Rennen.

Valtteri Bottas nach dem Rennen: «Ich war Freiwild, als das Rennen nach der Safety Car-Phase wegen Lance Stroll wieder freigegeben wurden, die Autos pfiffen mir links und rechts nur so um die Ohren. Spass hat das keinen gemacht. Schon am Samstag war ich viel zu langsam unterwegs. Ich kann mir das nur mit dem Aufwärmen der Reifen erklären.»

Mercedes-Technikchef Mike Elliott hat auf dem eigenen YouTube-Kanal der Dauer-Weltmeister zu den Schwierigkeiten von Bottas Stellung bezogen. Der 47jährige Ingenieur sagt: «In Baku ist es immer schwierig, die Vorderreifen auf Temperatur zu bringen. Gleichzeitig ist dies eine jener Strecken, auf welcher ein Fahrer überdurchschnittlich viel Selbstvertrauen braucht, um den Mauern nahe, aber eben nicht zu nahe zu kommen.»

«Das alles spielt zusammen, denn je schneller du fährst, je weiter du die Grenzen der Piste auslotest, desto nachhaltiger wärmst du auch die Reifen auf. Und wenn du die Haftung der Reifen spürst, dann wagst du am Lenkrad noch mehr. Du gerätst sozusagen in eine positive Spirale. Bei Valtteri war es genau umgekehrt – es mangelt am letzten Stückchen Vertrauen, dadurch sind die Reifen nicht aufgewärmt genug, du rutschst noch mehr.»

«Wir haben im Training einige Situationen erlebt, als Fahrer untersteuernd geradeaus in die Pistenbegrenzung gerutscht sind. Das ging alles auf nicht optimal haftende Reifen zurück. Der grosse Unterschied zwischen dem Bottas von Monaco und dem Bottas von Baku waren einzig und alleine Reifen, die im besten Betriebsfenster sind – oder eben nicht. Wir als Team sind gefordert, mehr dafür zu tun, dass die Piloten dieses Fenster treffen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0