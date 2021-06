Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): «Es wurde hektisch»

Beim turbulenten Grossen Preis von Aserbaidschan ging beinahe unter: Kimi Räikkönen eroberte den ersten Saisonpunkt, als Zehnter. Der «Iceman» : «Beim Start zu den letzten zwei Runden wurde es hektisch.»

Zum zweiten Mal in Folge hat Alfa Romeo einen Grand Prix mit Punkten im Gepäck verlassen: Nach dem zehnten Rang von Antonio Giovinazzi in Monte Carlo belegte GP-Veteran Kimi Räikkönen (41) nun den gleichen Platz im spektakulären Grand Prix von Aserbaidschan.

«Iceman» Räikkönen nach dem Rennen: «Beim Start zu den letzten zwei Runden wurde es hektisch. Ich musste im Getümmel einem Gegner ausweichen, um eine Kollision zu verhindern, aber immerhin konnten wir einen Punkt mitnehmen.»

«Davon abgesehen war mein Rennen nicht besonders ereignisreich. Wir hielten etwas später an als die Anderen, um frische Reifen abzuholen. Die Denke dabei war – mit jüngeren Walzen zum Schluss des Rennens attackieren. Aber das Überholen war schwieriger als erwartet.»

Alfa Romeo schrammt immer knapp an Punkten vorbei. Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi haben inzwischen in sechs Läufen fünf Mal die Ränge 11 oder 12 eingefahren, jeweils immer nur Sekunden hinter den Punkteplätzen.

Giovinazzi wurde in Baku Elfter und erzählte: «Ich hatte von der ersten Runde an Schwierigkeiten mit den Bremsen, es wurde ein zähes Rennen. Der Start zum finalen Sprint gelang mir gut, aber dann hatte ich in der zweiten Kurve ein Problem mit dem Aufladen der Batterie, der Motor ging in den Anti-Stall-Modus, wenn also ein Sicherheitssystem verhindert, dass der Motor abstirbt, und ich fiel zurück. Immerhin konnte Kimi noch einen Punkt an Land ziehen.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0