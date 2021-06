Mattia Binotto (Ferrari): «Das verstehen wir nicht»

Charles Leclerc in Baku

Ferrari hat in Baku zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht: Aus der Pole-Position (Charles Leclerc) und Startplatz 5 (Carlos Sainz) wurden die Ränge 4 und 8. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt, was er nicht versteht.

Die Ausgangslage für Ferrari für diesen Grossen Preis von Aserbaidschan war gut: Pole-Position für Charles Leclerc, Startplatz 5 für Carlos Sainz. Aber im Rennen wurde daraus für den Monegassen Leclerc nur der vierte Platz, und der Madrilene Sainz wurde nach einem Ausrutscher gar nur Achter.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto sagt zum Speed der roten Renner in Baku: «Im Qualifying war es besser gelaufen als erwartet, doch nach einem so guten Training hätten wir uns natürlich ein besseres Rennergebnis gewünscht. Wir wussten, dass wir uns auf dem weichen Reifen schwertun würden, und genau so kam es.»

Der Italiener weiter: «Auf harten Reifen lief es besser, und vor allem Carlos konnte bei freier Fahrt ein schönes Tempo zeigen. Da waren wir wirklich bei der Musik. Unser grösstes Problem war, dass wir diesen Speed nicht halten konnten, sobald wir in Luftwirbeln der Gegner fuhren. Das verstehen wir nicht. Im Moment konzentrieren wir uns bei der Analyse genau auf dieses Verhalten des Autos. Da müssen wir zulegen.»

Gleichzeitig gibt es auch Anzeichen der Hoffnung für die Tifosi: Zweite Pole-Position in Folge für Ferrari (das hatte es letztmals in Singapur und Russland 2019 gegeben), dazu haben die Platzierungen von Leclerc und Sainz gereicht, um McLaren den dritten Rang im Konstrukteurs-Pokal abspenstig zu machen.





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0