WM-Leader Max Verstappen : «Das wäre dumm»

Formel-1-Weltmeister Damon Hill stellte vor kurzem zur Diskussion: Hat sich Mercedes in Sachen Entwicklung vielleicht verschätzt? WM-Leader Max Verstappen sagt, welches Vorgehen jetzt dumm wäre.

Der 22fache GP-Sieger Damon Hill verfolgt mit Spannung das WM-Duell zwischen Mercedes und Red Bull Racing-Honda, beziehungsweise zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Der 60jährige Engländer findet: «Wir erleben etwas, dass es so in der Turbohybrid-Ära zuvor nicht gegeben hat – Mercedes ist echt im Stress. Das Team ist nur noch zweite Kraft und muss wieder aufholen. Das setzt den Rennstall enorm unter Druck. Sie waren nicht gut in Monaco, sie waren nicht gut in Baku.»

Hill stellt zur Diskussion, ob sich Mercedes vielleicht in Sachen Entwicklung vertan hat. Damon sagt: «Mercedes kann es sich nicht leisten, vor dem Hintergrund eines überlegenden Autos – wie in den vergangenen Jahren – den Fokus schon aufs nächste Jahr zu legen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie erwartet hatten, dass 2021 recht leicht sein würde und sie daher vielleicht den 2021er Wagen nicht so intensiv entwickelt haben, wie das nötig gewesen wäre. Ich frage mich, ob da nicht ein Fehler passiert ist.»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff zu diesem Thema: «Du kannst die Saison 2021 nicht sausen lassen, aber das kann sich bei der Entwicklung des 2022er Autos rächen.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir werden den 2021er Wagen weiterentwickeln. Aber natürlich müssen wir auch an die Ressourcen für 2022 denken. Letztlich wird es darum gehen, wer am effizientesten entwickelt.»



WM-Leader Max Verstappen warnt: «Wenn wir in diesem Jahr Mercedes bezwingen wollen, dann dürfen wir keine Sekunde nachlassen, sondern müssen weiter neue Teile ans Auto bringen. So lange die Chancen auf einen WM-Titel gross sind, müssen wir unbedingt am Ball bleiben. Es wäre dumm, jetzt eine solche Gelegenheit wegzuwerfen, nur um auf nächstes Jahr zu schauen. Wer gibt dir denn die Garantie, dass wir 2022 gewinnen, wenn wir uns jetzt voll aufs neue Auto konzentrieren würden? Ich habe alles Vertrauen der Welt in unsere Ingenieure. Die kriegen ein gutes neues Auto auch mit weniger Entwicklungszeit hin.»





Aserbaidschan-GP, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:39:40,034h

02. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1,421 sec

03. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +2,865

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +3,995

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +4,918

06. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +6,604

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +7,063

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +7,936

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +9,132

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,021

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +10,727

12. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +11,748

13. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +14,018

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +14,615

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +17,789

16. Nicholas Latifi* (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +13,052

*10-sec-Stop-and-Go-Strafe in 30-Sek-Zeitstrafe umgewandelt (Boxengasse während der Gelbphase nicht genutzt)

Out

George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, Getriebedefekt

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Reifenschaden, Unfall

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Reifenschaden, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Motordefekt





WM-Stand nach 6 von 22 Rennen

01. Verstappen 105 Punkte

02. Hamilton 101

03. Pérez 69

04. Norris 66

05. Leclerc 52

06. Bottas 47

07. Sainz 42

08. Gasly 31

09. Vettel 28

10. Ricciardo 26

11. Alonso 13

12. Ocon 12

13. Stroll 9

14. Tsunoda 8

15. Räikkönen 1

16. Giovinazzi 1

17. Schumacher 0

18. Russell 0

19. Mazepin 0

20. Latifi 0



Konstrukteurs-Meisterschaft

01. Red Bull Racing 174 Punkte

02. Mercedes 148

03. Ferrari 94

04. McLaren 92

05. AlphaTauri 39

06. Aston Martin 37

07. Alpine 25

08. Alfa Romeo 2

09. Haas 0

10. Williams 0