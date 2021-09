Christian Horner: «Silverstone war ganz anders»

Für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner stand nach dem Unfall von Lewis Hamilton und Max Verstappen fest: «Ich denke, Max hatte das Recht auf etwas mehr Platz aber ich glaube auch, dass das ein normaler Rennzwische

Während Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff von einem taktischen Foul sprach, nachdem sich Max Verstappen und Lewis Hamilton in der 26. Rennrunde des Italien-GP in die Quere gekommen waren, hielt sich Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner mit seinem Urteil zurück. Vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera erklärte er: «Es kann passieren, dass man aneinandergerät, aber ich bin enttäuscht, dass Toto von einem taktischen Foul sprach.»

«Für mich war es ein normaler Rennzwischenfall und zum Glück wurde niemand verletzt», ergänzte der Brite, der aber auch klarstellte: «Wir hätten gar nicht erst auf dieser Position sein sollen, aber wir hatten einen sehr langsamen Stopp. Max hatte den Schwung und in der ersten Kurve gab ihm Hamilton genug Raum. Unserer Meinung nach hat er das in der zweiten Kurve dann nicht mehr gemacht. Ich denke, Max hatte das Recht auf etwas mehr Platz in der zweiten Kurve verdient.»

«Natürlich gefällt mir der Ausgang des Rennens nicht, wir hatten ein gutes Auto und hätten mindestens aufs Podest kommen sollen. Das war sehr frustrierend, aber das Wichtigste ist, dass der Halo funktioniert hat und sich glücklicherweise keiner verletzt hat», räumte Horner ein.

«Natürlich kann man jetzt argumentieren, dass Max etwas weiter raus hätte müssen, aber genauso kann man sagen, dass ihm Lewis etwas mehr Raum hätte lassen müssen», sagte der 47-Jährige auch. Und er gestand: «Es ist sehr schwierig, in diesem Fall einen Hauptschuldigen zu benennen.» Den Vergleich mit dem Crash in Silverstone will er nicht ziehen. «Silverstone war ganz anders, denke ich», stellte er klar.

Dass die Regelhüter Tim Mayer, Garry Connelly, Vitantonio Liuzzi und Paolo Longoni hörten sich die Argumente aller Beteiligten an und brummten schliesslich Verstappen eine Strafversetzung um drei Startplätze für den näcshten Grand Prix in Sotschi auf. «Wir sind darübe enttäuscht, aber wir akzeptieren die Entscheidung der Stewards», sagte Horner dazu.

Italien-GP, Monza

01. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:21:54,365 h

02. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1,747 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +4,921

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +7,309

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 8,723

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +10,535

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +15,804

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +17,201

09. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +19,742

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +20,868

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +23,743

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +24,621

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +27,216

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo C41-Ferrari, +29,769

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +51,088

Out

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari

Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda

WM-Stand nach 14 von 21 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 226,5 Punkte

2. Hamilton 221,5

3. Bottas 141

4. Norris 132

5. Pérez 118

6. Leclerc 104

7. Sainz 97,5

8. Ricciardo 83

9. Gasly 66

10. Alonso 50

11. Ocon 45

12. Vettel 35

13. Stroll 24

14. Tsunoda 18

15. Russell 15

16. Latifi 7

17. Räikkönen 2

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 362,5

2. Red Bull Racing 344,5

3. McLaren 215

5. Ferrari 201.5

5. Alpine 95

6. AlphaTauri 84

7. Aston Martin 59

8. Williams 22

9. Alfa Romeo 3

10. Haas 0