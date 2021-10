Lewis Hamilton trifft seinen ältesten Fan

Formel-1-Titelverteidiger Lewis Hamilton nahm sich vor dem Start des Rennwochenendes in der Türkei Zeit, um seinen ältesten Fan kennenzulernen und mit dem 105-jährigen Briten zu plaudern.

Dass Lewis Hamilton einen besonderen Draht zu seinen vielen Fans hat, bewies der Mercedes-Star schon in der Vergangenheit immer wieder aufs Neue. Zuletzt tat er dies mit einem ganz besonderen Video-Anruf, bei dem er mit seinem wohl ältesten Fan Len und dessen Sohn David plauderte.

Die beiden britischen Hamilton-Anhänger waren sichtlich ergriffen und lobten den Titelverteidiger dafür, dass er sich nach jedem Erfolg beim ganzen Team für die geleistete Arbeit und Unterstützung bedankt.

Der siebenfache Weltmeister aus Stevenage erklärte daraufhin: «Ich bin in einer normalen Stadt aufgewachsen und ich weiss, dass ich es nie alleine bis an die Spitze geschafft hätte. Meine Eltern haben so viel geopfert und nun habe ich diese Riesengruppe von Menschen hinter mir, die nicht im Rampenlicht stehen.»

«Nicht jeder ist an der Strecke dabei und ich will, dass alle Mitarbeiter wissen, wie sehr mir bewusst ist, dass ich meine Erfolge nicht ohne sie feiern könnte», fügte der 100-fache GP-Sieger lächelnd an.

Dass Len in einigen Wochen schon seinen 105. Geburtstag feiern wird, erstaunte den 36-jährigen Mercedes-Star, und spendete seinem Fan dafür Applaus. «Und er sieht grossartig aus», lobte er sehr zur Freude von David und Len, die ihr Glück kaum fassen konnten.

Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0