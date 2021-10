Helmut Marko: «Dort sehen wir uns im Vorteil»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko war nach dem Rennen in Istanbul voll des Lobes für das Team aus Milton Keynes. Der Grazer verriet auch, bei welchen Rennen er Red Bull Racing im Vorteil sieht.

Der Sieg war Mercedes-Pilot Valtteri Bottas beim jüngsten Formel-1-Rennen in Istanbul nicht zu nehmen, mit dem zweiten und dritten Platz schafften es die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez dennoch, die Teamführung zufriedenzustellen, wie Helmut Marko bei den Kollegen von «Sky Deutschland» betonte.

Der Red Bull-Motorsportberater erklärte nach dem 16. WM-Lauf des Jahres: «Wir sind mehr als zufrieden. Das war das Optimum, das wir hier herausholen konnten. Und Lewis Hamilton ist nur auf dem fünften Platz. Die Ingenieure haben auch einen grossartigen Job gemacht. Die Fahrer sind jede Runde über die Zustände der Reifen informiert worden und haben ihr Fahrverhalten darauf abgestimmt, ohne, dass sie Rundenzeit verloren haben.»

Natürlich wurde der 78-jährige Österreicher auch auf das starke Duell von Hamilton und Sergio Pérez angesprochen, bei dem sich der Mexikaner erfolgreich gegen den Angriff verteidigen konnte, obwohl ihn der Mercedes-Pilot in die Boxengassen-Einfahrt drängte. Marko lobte: «Er schubst ihn da an, wollte ihn da scheinbar in die Boxengasse schicken. Sergio hat voll dagegengehalten und super verteidigt. Ich glaube, dass war entscheidend dafür, dass er letztlich Dritter wurde.»

Der Grazer räumte aber auch ein: «Im Trockenen wären wir chancenlos gewesen, das müssen wir anerkennen.» Und mit Blick auf die anstehenden Rennen verriet er: «Im nächsten Rennen gibt es auch wieder eine lange Gerade, aber in den USA waren wir immer stark. Wo wir uns im Vorteil sehen – aufgrund der Höhenlage – ist in Mexiko und in Brasilien.»

Grosser Preis der Türkei

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30:50,347h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +14,584 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +33,471

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +37.814

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +41,812

06. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +44,292

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +47,213

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,526

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:22,018 min

10. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0