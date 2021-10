McLaren: Patricio O’Ward auf dem Prüfstand

McLaren-CEO Zak Brown versprach Patricio O’Ward einen Formel-1-Test für seinen ersten Sieg in der IndyCar-Serie. Der Mexikaner darf beim Nachwuchstest in Abu Dhabi ausrücken. Freitagseinsätze schloss Brown aber aus.

Dass Patricio «Pato» O’Ward über genügend Talent für eine beachtliche Rennfahrer-Karriere verfügt, bewies er bereits in seiner ersten vollen IndyCar-Saison im vergangenen Jahr. Denn 2020 stand er vier Mal auf dem Podest, am Ende belegte er den vierten Platz. In diesem Jahr durfte er seine ersten Siege in der US-Serie feiern – und dafür gibt es wie von Zak Brown versprochen einen Testeinsatz im aktuellen McLaren-Renner.

Dieser soll im Rahmen des Nachwuchsfahrer-Tests stattfinden, und nicht etwa im Rahmen eines Freitagstrainings, wie der CEO des Traditionsrennstalls den spanischen Kollegen von «Motorsport.com» verriet. «Das würden wir nie tun», sagte er über einen möglichen Auftritt des jungen Mexikaners beim GP in Mexiko-Stadt. Dies würde das Rennwochenende ohne grösseren Nutzen beeinträchtigen, begründete er.

«Es würde sicherlich für viele Schlagzeilen sorgen, aber wir werden immer dafür sorgen, dass wir die optimale Leistung erbringen können. Wir stecken mitten in einem grossen Kampf um den dritten Platz in der Team-WM mit Ferrari und wir würden nichts wagen, das uns dabei benachteiligen würde, soviel steht fest.»

Deshalb muss sich der Gesamt-Dritte der diesjährigen IndyCar-Serie bis Abu Dhabi gedulden. Dort will das Team prüfen, inwiefern sich ein Wechsel in die Formel 1 für den 22-Jährigen anbieten würde. «Wir werden sehen, wie es in Abu Dhabi läuft. Er ist derzeit sehr auf die IndyCar-Serie fokussiert, und ich will, dass dies auch so bleibt. Natürlich hat jeder Rennfahrer den Wunsch, in der Formel 1 mitzukämpfen, aber ich denke, wir müssen abwarten und schauen, wie es in Abu Dhabi läuft.»

