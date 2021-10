Melbourne 2022: Keine Impf-Ausnahmen für die Formel 1

Wer im nächsten Jahr beim Australien-GP vor Ort sein will, muss gegen Covid-19 geimpft sein. Auch für die Formel-1-Piloten und die GP-Teammitglieder werden keine Ausnahmen gemacht.

Daniel Andrews, Premier des australischen Staates Victoria, hat klargestellt: Wer im nächsten Jahr in Melbourne vor Ort dabei ist, muss vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Dies tat er im Zuge der Diskussion um den Impfstatus von Tennis-Ass Novak Djokovic, der Berichten zufolge keine Auskunft darüber geben will, ob er mit einem Vakzin gegen Covid-19 immunisiert wurde.

Andrews sagte dazu: «Ich glaube nicht, dass ein ungeimpfter Tennisspieler ein Visum für die Einreise in dieses Land erhalten wird.» Und er fügte an: «Und sollte es doch ein Visum geben, dann muss ein Ungeimpfter wahrscheinlich für ein paar Wochen in Quarantäne. Aber ich will da nicht persönlich werden, deshalb sei gesagt: Ich glaube nicht, dass irgendein Tennisspieler, Golfer oder Formel-1-Fahrer auch nur ein Visum für die Einreise bekommen wird, ohne vollständig immunisiert zu sein.»

«Sollte ich mich irren, wird die Regierung das sicher mitteilen. Aber man muss geimpft sein, um sich selbst und andere zu schützen», relativierte Andrews, der überzeugt ist, dass sich die Situation nicht so schnell ändern wird. «Wir werden keinen dazu ermutigen, auf die Impfung zu verzichten, im Glauben, dass sich die Situation in ein paar Wochen oder Monaten ändern wird.»

Im vergangenen Jahr und auch in dieser Saison wurde der WM-Lauf in Australien wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 2022 soll endlich wieder ein WM-Lauf im Albert Park stattfinden.

Zuletzt gab es in der Formel 1 eine Diskussion um Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe, der sich gemäss Eigenaussage aus «persönlichen Gründen» weigert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Der 41-Jährige mit Wurzeln in Südafrika und der Schweiz wird deshalb die letzten WM-Läufe in Doha, Dschidda und Abu Dhabi verpassen, denn ungeimpft darf er dort nicht anreisen.

WM-Stand nach 16 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 262,5 Punkte

2. Hamilton 256,5 Punkte

3. Bottas 177

4. Norris 145

5. Pérez 135

6. Sainz 116,5

7. Leclerc 116

8. Ricciardo 95

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 35

13. Stroll 26

14. Tsunoda 18

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 433,5

2. Red Bull Racing 397,5

3. McLaren 240

4. Ferrari 232,5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 92

7. Aston Martin 61

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0