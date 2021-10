USA-GP-Sieger Max Verstappen: «Das ist entscheidend»

Max Verstappen (Red Bull Racing) hat mit seinem Sieg auf dem Circuit of the Americas seinen WM-Vorsprung auf Lewis Hamilton ausgebaut. Der Niederländer sagt, worauf es es nun ankommt.

Kurz nach seinem fabelhaften Sieg beim Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Texas denkt WM-Leader Max Verstappen bereits an die kommenden Aufgaben. Der Niederländer sagt: «Ich bin sehr froh, dass wir unseren Vorsprung ausbauen konnten, denn Mercedes war hier in Texas immer besonders stark. Wir hätten auch mit einem Rückstand abreisen können.»

So aber beträgt das Guthaben des 24-jährigen Red Bull Racing-Honda-Piloten auf Lewis Hamilton zwölf Punkte. «Die nächsten zwei Rennen in Mexiko und Brasilien werden entscheidend sein», ist der 18-fache GP-Sieger Verstappen überzeugt. In der Höhenluft von Mexiko-Stadt und São Paulo hat sich sein Red Bull Racing-Renner in den vergangenen Jahren sehr wohl gefühlt – Sieg 2018 in Mexiko, Sieg in Brasilien 2019. Mit etwas Glück hätte er leicht in beiden Jahren beide Rennen gewonnen.

Auch Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko sagt: «Was hier in Austin passiert ist, das stimmt uns optimistisch, denn die letzten drei Kurse waren eigentlich alles Mercedes-Strecken. Jetzt kommen wir mit zwölf Punkten Vorsprung nach Mexiko. Mexiko und Brasilien sollten uns wegen der Höhenlage liegen. Da sollten wir gut punkten, dann können wir uns auf den Strecken in Nahost vielleicht etwas zurücklehnen, denn da gibt es lange Geraden, da wird Mercedes sicher unglaublich stark sein.»

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0