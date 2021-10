Carlos Sainz zu Daniel Ricciardo: «Das war dreckig!»

Der Spanier Carlos Sainz (Ferrari) ist auf McLaren-Fahrer Daniel Ricciardo nicht gut zu sprechen. Der Madrilene ist der Ansicht, dass ein Manöver des Australiers nicht okay war. «Das war von ihm dreckig!»

Dicke Luft zwischen Carlos Sainz und Daniel Ricciardo. Beim WM-Duell zwischen Ferrari und McLaren geht es um jeden Punkt, nach dem USA-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) steht es McLaren 254 gegen Ferrari mit 250,5 Punkten. Im Kampf um den dritten Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft müssen zwischendurch auch mal die Ellbogen ausgefahren werden – die erste Runde mit einem Mehrkampf zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz (Ferrari) sowie Daniel Ricciardo und Lando Norris (McLaren) waren alleine das COTA-Eintrittsgeld wert.

Beim knallharten Duell berührten sich die Wagen von Sainz und Ricciardo. Carlos meldete sich sofort am Funk: «Das war von ihm dreckig, das war Absicht!»

Nach dem Rennen (Daniel Ricciardo Fünfter, Carlos Sainz Siebter) legte der Madrilene nach: «Das ist doch immer so – der Fahrer an der Innenseite lässt den Fahrer an der Aussenseite verhungern. Ich würde das ja ähnlich machen. Aber ich fand einfach: Fahrzeugkontakt war in jener Situation etwas zu viel des Guten. Ich hätte das bestimmt sauberer hinbekommen, jedenfalls nicht so, dass sich der Gegner beinahe von der Bahn dreht.»

Die Rennleitung sah sich die Szene mehrfach an und fand das keiner Strafe würdig.



Ricciardo zeigte ein starkes Rennen, drei Ränge vor seinem McLaren-Stallgefährten Lando Norris. Der Australier sagt: «Das war eines meiner besseren Wochenenden. Aber ich weiss – da kommt noch mehr. Ich habe einige Fehler gemacht und habe noch nicht alle Feinheiten des Wagens verinnerlicht.»

USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0