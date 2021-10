Christian Horner: Ärger wegen Mick Schumacher

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hielt es in den letzten Runden des spannenden USA-GP kaum mehr auf seinem Sitz. «Ich dachte, dass uns Mick Schumacher noch den Sieg kosten würde.»

Lewis Hamilton holte in der packenden Schlussphase des USA-GP gnadenlos auf, und eines wurde klar – Max Verstappen verlor beim Überrunden von Nachzüglern mehr Zeit als sein englischer Verfolger.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verfolgte die Schlussphase des Rennens am Kommandostand in der Boxengasse, sein wie üblich wippendes Bein kam nicht mehr zur Ruhe. Als die Zielflagge endlich gefallen und der Sieg von Verstappen im Trockenen war, sagte der 47-jährige Engländer: «Wie sich Nachzügler im Verkehr verhalten, das ist kaum in eine Rennstrategie einzuplanen. Wir haben hinter Tsunoda und ganz zum Schluss hinter Mick Schumacher ziemlich viel Zeit eingebüsst.»

Vor allem die Situation mit Schumacher wurde heiss, denn der Mercedes von Hamilton wurde im Rückspiegel von Verstappen immer grösser. Horner weiter: «Ich dachte, dass uns Mick Schumacher den Sieg kosten würde. Er hat Max einen ganzen Sektor lang aufgehalten. Doch wir hatten Glück im Unglück: Weil Max in dieser Phase hinter Schumacher fuhr, durfte er auf der Gegengeraden danach seinen Heckflügel flachstellen. Das hat ihm gegen Hamilton etwas Raum verschafft. Aber das Stress-Niveau am Kommandostand war ziemlich hoch.»

Zur Rennstrategie von RBR sagt Horner: «Ich glaube, auf der mittelharten Mischung waren wir schneller, Max konnte in der Anfangsphase Hamilton recht leichtfüssig folgen. Max konnte auch sehen, wie der Wagen von Lewis stark rutschte. Aber dann begannen die Reifen am Wagen von Verstappen in den Luftwirbeln von Hamiltons Auto zu überhitzen. Daher unsere Entscheidung, den Stopp vorzuziehen und Max in unverwirbelter Luft fahren zu lassen.»

«Am Ende wurde es verflixt knapp. Das Reifen-Management von Max war entscheidend. Das war eine phänomenale Leistung.»



Der Sieg von Max Verstappen ist der erste Triumph von Red Bull Racing auf dem Circuit of the Americas seit 2013 (Sebastian Vettel).





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel



WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0