Valtteri Bottas (Mercedes) wusste: Das wird schwierig

Wegen des Einbaus eines neuen Motors strafversetzt war Valtteri Bottas für Mercedes-Teamleader Lewis Hamilton keine Hilfe: Start von Startplatz 9, sechster Rang. Valtteri: «Ich wusste, das wird schwierig.»

Das haben wir schon ein paar Mal gesehen: Der Mercedes-Renner von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas funktioniert am besten, wenn er in unverwirbelter Luft fahren kann; sind der Engländer und der Finne gezwungen, ihren Gegnern zu folgen, bauen die Reifen schneller ab, und alles ist nicht mehr so einfach.

In Texas bedeutete dies: Lewis Hamilton kam in der heissen Schlussphase des Rennens an den führenden Max Verstappen heran, aber eben nicht mehr vorbei; und Valtteri Bottas konnte vom neunten Startplatz nur auf Rang 6 vorrücken.

Der Finne nach dem Rennen: «Das war ein relativ ereignisloses Rennen für mich. Wir haben unser Bestes gegeben, aber es war nicht einfach, mich durchs Feld zu kämpfen. Es war schwierig, mich zu verbessern und aufgrund der Temperaturen und der Streckencharakteristik wussten wir schon vorher, dass es so kommen würde.»

«Im ersten Rennteil steckte ich hinter einem AlphaTauri fest, was mich viel Zeit gekostet hat. Sobald ich hinter einem langsameren Auto war, reichte der Speed-Unterschied nicht aus, um einfach zu überholen. Zudem gab es keine Safety-Car-Phasen oder anderen Situationen, die wir hätten ausnutzen können. Aber angesichts der Strafe und meines Startplatzes bin ich nicht sicher, was wir noch mehr hätten tun können.»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin ergänzt: «Heute war ein frustrierender Tag, aber wir waren hier in Austin nicht stark genug. Obwohl der Sieg nicht meilenweit ausser Reichweite gelegen hat, waren wir im Qualifying am Samstag sowie im ersten Rennteil auf den Medium-Reifen nicht gut genug. Hinzu kommt Valtteris Strafe, wegen der er nicht vorne mitkämpfen konnte. Das erschwerte uns das Leben bei der Strategie.»



«Wir verstehen einige der Probleme, die uns hier ein bisschen Pace gekostet haben, aber es gibt andere, die wir noch nicht verstanden haben. Das müssen wir vor den verbleibenden Rennen jetzt angehen. Wir können nicht damit zufrieden sein, dass wir heute in beiden Weltmeisterschaften eine Menge Punkte verloren haben.»



«Aber es ist noch ein langer Weg und wir haben uns zu Beginn der Saison schon in einer schlechteren Position befunden und uns danach zurückgekämpft. Jetzt bleibt uns etwas Zeit, um uns vor dem Dreierpaket von Mexiko, Brasilien und Katar zu sammeln und auf die verbleibenden Rennen vorzubereiten. Dabei wird es entscheidend sein, auf den nächsten fünf Strecken das Maximum aus dem Auto herauszuholen. Genau daran werden wir in den kommenden Tagen hart arbeiten.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0