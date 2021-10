Charles Leclerc (Ferrari): «Letzte Runden waren hart»

Der Monegasse Charles Leclerc witterte beim Grossen Preis der USA die Chance auf einen Podestplatz: «Das Resultat ist top, es lief besser als erwartet. Aber das war einer der anstregendsten Grands Prix!»

Der Kampf zwischen Ferrari und McLaren um Rang 3 in der Konstrukteurs-Meisterschaft bleibt ein Krimi: Wieder ging es zwischen den Italienern und den Engländern nur um Nuancen, dieses Mal wurden Charles Leclerc und Carlos Sainz in Rot Vierter und Siebter, Daniel Ricciardo und Lando Norris im McLaren-Papaya Fünfter und Achter. Das ergibt nach dem Austin-GP einen Punktestand von McLaren 254 gegen Ferrari mit 250,5 Punkten.

Der Monegasse Charles Leclerc nach seinem starken vierten Platz in Texas: «Es lief besser als erwartet, wir haben erneut ein Top-Resultat errungen. Vor dem Rennen hätte ich nicht erwartet, dass wir so konkurrenzfähig sein würden. Alle Verbesserungen am Wagen machen sich nun bemerkbar, und ich hoffe, wir können diesen Schwung in die letzten fünf Rennen der Saison mitnehmen.»

Auch der zweifache GP-Sieger stellt fest: «Der Unterschied zwischen uns und McLaren ist gering, und das Pendel schwingt hin und her. Mit den Verbesserungen an unserem Motor haben wir einen markanten Fortschritt erreicht.»

«Ich wusste, dass Sergio Pérez nur zehn Sekunden vor mir liegt, und über weite Teile war ich schneller als Checo. Also dachte ich: Vielleicht kann ich ihm ja noch auf die Pelle rücken. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht.»

«Körperlich war es ein sehr schwieriges Rennen, Texas 2021 gehört sicher zu den anstrengendsten Grands Prix, die ich je bestritten habe. In Singapur ist es auch schwül-warm, aber hier in Austin kommen die enormen Fliehkräfte in den schnellen Kurven hinzu, von den Buckeln und Wellen ganz zu schweigen. Ich muss zugeben: Die letzten zehn Runden waren nicht einfach, und ich war erleichtert, als ich endlich die Zielflagge sah.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0