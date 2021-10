Fernando Alonso: «Regeln willkürlich», FIA reagiert

Wieder Zoff zwischen den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA und Superstar Fernando Alonso: Nach einem knallharten Duell mit Kimi Räikkönen beschuldigt der Spanier die FIA der Willkür.

Das riss die Fans von ihren Sitzen: In Runde 16 lieferten sich die beiden Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso und Kimi Räikkönen in Kurve 1 des Circuit of the Americas einen atemberaubenden Kampf; der Spanier liess seinen Alpine-Renner nach rechts tragen, der «Iceman» gab nicht nach, Teile des Unterbodens seines Alfa Romeo wirbelten in die Luft, neben der eigentlichen Bahn blieb Kimi auf dem Gas und vor Alonso. Das brachte Fernando auf die Palme.

Was Alonso ratlos hinterlässt: Einige Fahrer mussten im USA-GP auf Geheiss der Rennleitung ihren Platz preisgeben, weil sie – gemäss der Regelhüter – neben der Bahn einen unerlaubten Vorteil erlangt hatten. Aber bei Kimi blieb der Funk stumm.

Fernando Alonso ätzte nach dem Rennen: «Die FIA-Regeln sind doch willkürlich. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich weiss nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber es gab eine vergleichbare Situation mit Lando Norris in Kurve 12. Er lag an der Innenseite von Carlos Sainz, Sainz verliess die Bahn und musste danach den Platz an Norris geben.»

«Doch beim Duell mit Kimi musste er seinen Platz nicht an mich geben. Und dann diese andere Situation zwischen mir und Giovinazzi: Er überholte mich neben der Bahn, dann musste er den Rang preisgeben. Wieso er und Kimi nicht? Es ist doch so – wenn du an der Innenseite attackierst, dann besteht immer die Gefahr, dass der Gegner an der Aussenseite versauert. Es liegt an ihm zu entscheiden, ob er vom Gas gehen will oder nicht. Aber einige Piloten müssen dann unerlaubt gewonnene Ränge zurückgeben, andere nicht. Das sind einfach keine einheitliche Regeln. Ich habe ungefähr zehn Sekunden verloren durch all diese Szenen, das kostete die Chance auf Punkte.»

Um genau zu sein, kostete ein Ausfall wegen eines Heckflügeldefekts die Punktemöglichkeit für den Asturier, aber die Argumente von Fernando haben schon was. Er ist nicht der erste Fahrer, der moniert, dass Urteile der FIA-Regelhüter nicht gleichmässig erfolgen.



FIA-Rennleiter Michael Masi: «Ich kann verstehen, dass Fernando frustriert ist. Die Szene zwischen ihm und Kimi in Kurve 1 war an der Grenze. Und wir haben entschlossen – Szenen wie diese müssen wir bei der kommenden Besprechung mit den Fahrern in Mexiko thematisieren. Eine solche Situation besteht immer aus mehreren Faktoren: Ein Überholversuch, das Abdrängen des Gegners, das Verhalten des Piloten neben der Bahn. Das werden wir uns zusammen ansehen müssen.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0