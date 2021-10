Anthony Hamilton zu Lewis und Max: «Das ist unwahr»

Anthony Hamilton, der Vater des siebenfachen Formel-1-Champions Lewis Hamilton, spricht über die angebliche Rivalität zwischen seinem Sohn und WM-Leader Max Verstappen (Red Bull Racing).

Seit Beginn der GP-Saison 2021 sind Max Verstappen (Red Bull Racing) und Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) in einen spannenden Titelkampf verwickelt. Klar gab es dabei auch das eine oder andere böse Wort, besonders nach der Kollision der beiden Ausnahmekönner in Silverstone – als Max im Spital landete und Lewis den Sieg holte.

Aber ist das wirklich diese erbitterte Rivalität in der Art von Ayton Senna und Alain Prost? Ist das sogar ein Hassduell, wie es von einigen Publikationen beschrieben worden ist? Anthony Hamilton, Vater des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters, ist nicht dieser Ansicht. Er sagt gegenüber dem Portal talkSPORT: «Nein, das ist nicht wahr. Sie sind beide leidenschaftliche Wettbewerber, und Max ist dort, wo Lewis sein will. Im Grunde sind sie wie zwei Boxer, die für einen grossen Kampf in den Ring gestiegen sind. Aber ich bin sicher, wenn alles vorbei ist, dann werden sie sich umarmen und sich auf die Schultern klopfen.»

Moment mal, und wie war das im Training zum USA-GP auf dem Circuit of the Americas, als es zu einem kurzen Duell kam und Max nachher seinen Gegner als «dummen Idioten» bezeichnete? Anthony Hamilton: «Ach, das ist doch alles Wettkampf. Wenn du gegenüber deinem Gegner zu freundlich gesinnt bist, dann gehst du automatisch ein wenig vom Gas.»

«Sehen wir uns an, was sich weiter hinten im Feld abgespielt hat, mit diesem Duell der Ferrari- und der McLaren-Fahrer. Und diese Jungs sind miteinander befreundet. Norris und Sainz sind seit ihrer gemeinsamen Zeit Kumpels, und mit Ricciardo kommt ohnehin jeder gut aus. Aber auf der Rennstrecke ist sich jeder der nächste. Das ist halt Racing – abseits der Strecke ist Raum für Freundschaft, aber auf der Piste gilt: In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt.»

Lewis Hamilton hat sich für weitere zwei Jahre bei Mercedes verpflichtet, für 2022 und 2023. Was passiert danach? Anthony Hamilton: «Ich bin nicht sicher, wie lange Lewis noch fahren möchte. Ich sage immer zu ihm – so lange du dich fit fühlst, so lange du dich jedes Mal auf deinen Rennwagen freust und Spass am Rennfahren hast, so lange solltest du tun, was du am liebsten machst. Und letztlich wird es wohl darauf hinauslaufen.»



Aber das alles nicht nichts mit dem WM-Ausgang 2021 zu tun haben. Hamilton senior: «Die beiden werden das bis zuletzt unter sich ausmachen, und es wird immer eine fantastische Saison bleiben, ungeachtet dessen, wer am Ende die Nase vorn hatte.»



«Lewis ist sozusagen der letzte Mohikaner, seine Generation mit Rosberg, Kubica und Kovalainen ist weg, nur er ist noch da. Er wird im kommenden Januar 37 Jahre alt, aber er kann es noch immer mit allen im Feld aufnehmen, als wäre er zehn Jahre jünger.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0