Max Verstappen über Hamilton: «Nicht das erste Mal»

Das war eine weltmeisterliche Leistung des Red Bull Racing-Piloten Max Verstappen: Er ging mit seinen Reifen genau so um, dass er den USA-GP-Sieg knapp vor Lewis Hamilton sicherstellen konnte.

In der Schlussphase des Grossen Preises der USA hielt es die Fans kaum noch auf ihren Sitzen: Immer näher rückte Weltmeister Lewis Hamilton seinem Titelrivalen Max Verstappen, aber letztlich konnte der Niederländer die Nase vorn behalten – 18. GP-Sieg, WM-Führung auf zwölf Punkte ausgebaut.

Max Verstappen über den heissen Atem von Lewis Hamilton im Nacken, in der spannenden Schlussphase des USA-GP: «Ich war schon zuvor in solch einer Situation – also mit älteren Reifen in Führung. Aber ich war auch schon in der Situation des Jägers auf frischeren Walzen. Ich versuchte einfach, so gleichmässig wie möglich zu fahren. Die Aufgabe bestand nicht darin, so schnell zu fahren wie ich konnte, sondern so schnell wie es die Reifen zuliessen, um mit ihnen über die Distanz zu kommen.»

Schon nach dem Abschlusstraining hatte der Niederländer festgehalten: «Klar will ich am Start in Führung gehen, aber wenn mir das nicht gelingen sollte, dann lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Wir fahren hier 56 Runden, den Sieg holst du nicht in der ersten Kurve.»

In der Folge zeigte Max einen guten Start, aber Lewis einen brillanten. Daher konnte der siebenfache Formel-1-Weltmeister in Führung gehen. Danach fiel auf: Verstappen blieb scheinbar mühelos im Windschatten des Engländers.

Max über die Anfangsphase des USA-GP: «Ich versuchte, mich in der Nähe von Lewis zu halten, und wir hatten auf den mittelharten Pirelli wirklich guten Speed. Wir zogen dann den ersten Reifenwechsel etwas vor, weil meine Walzen in den Luftwirbeln von Hamiltons Wagen zu überhitzen begannen.»



«Mit den harten Reifen war ich nicht ganz so schnell. Das kam für mich überraschend. In der Folge haben wir uns für eine aggressive Strategie entschieden, mit einem frühen zweiten Stopp, um unsere Führung abzusichern. Das war gewagt, und ich bin sehr erleichtert, dass unser Plan aufgegangen ist.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0