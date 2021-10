Jenson Button: Verstappen gegen Hamilton unabsehbar

Formel-1-Champion Jenson Button (41) hat am Circuit of the Americas fasziniert das Weltklasseduell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton verfolgt: «Das verläuft alles unabsehbar.»

Im achten Jahr der Turbohybrid-Ära, in der letzten Saison vor der Einführung ganz neuer Rennwagen 2022, müssen wir einige Vorurteile über Bord werfen; etwa die Annahme, dass gewisse Strecken anhaltend besser zu einigen Rennwagen passen als zu anderen.

Der Engländer Jenson Button hat in Texas das grandiose Duell zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton verfolgt. Für den Weltmeister des Jahres 2009, in Austin als GP-Experte der britischen Sky an der Arbeit, steht fest: «Diese Weltmeisterschaft verläuft unberechenbar, und ich gehe davon aus, dass dies in den kommenden fünf Rennen so weitergeht.»

Der 15-fache GP-Sieger vertieft: «Wir haben doch jahrelang erlebt, wie Austin in fester Hand von Mercedes war. Aber nun hat Max Verstappen mit Red Bull Racing nicht nur die Pole-Position erobert, er hat auch gewonnen. Umgekehrt sagen wir so oft – in der dünnen Luft von Mexiko-Stadt ist RBR immer stark. Aber ich warne: Mercedes hat in den letzten Rennen fabelhafte Top-Speed gezeigt, also ist für mich ein Erfolg von Verstappen in Mexiko überhaupt nicht zwingend.»

Für den 41-jährigen Button, in der Formel 1 bei 306 WM-Läufen unterwegs, gilt das Motto: «Erwartet das Unerwartete. Jetzt mal ehrlich – fast in jedem Rennen ist etwas passiert, das wir so nicht erwartet hätten. Also gehe ich davon aus, dass dies in den ausstehenden fünf Läufen in Mexiko, Brasilien, Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi ebenfalls so sein wird. Auch ich bin ja Formel-1-Fan, und als Zuschauer finde ich es klasse, wenn ich nicht weiss, was an einem GP-Wochenende auf uns zukommt.»

Trotz der Niederlage von Mercedes in Texas malt Button für Hamilton und die Marke mit dem Stern nicht alles in düsteren Farben: «Das war ja nicht ein schlechtes Rennen von Mercedes. Lewis schien mir nach dem Grand Prix sehr ruhig zu sein. Er weiss, dass ihm keiner einen Vorwurf machen kann. Er weiss, dass er das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht hat und nun ohnehin nichts mehr daran ändern kann. Das war ein ganz anderer Lewis als in der Türkei, wo das Team gepatzt hatte und wo Hamilton am Funk ziemlich zornig wirkte.»





USA-GP, Austin

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:34:36,982h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, +1,333 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +42,233

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +52,246

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:16,854 min

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:20,128

07. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +1:23,545

08. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:24,395

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, Hinterradaufhängung

Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, Heckflügel

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, Heckflügel





WM-Stand nach 17 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 287.5 Punkte

2. Hamilton 275.5 Punkte

3. Bottas 185

4. Pérez 150

5. Norris 149

6. Leclerc 128

7. Sainz 122.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 74

10. Alonso 58

11. Ocon 46

12. Vettel 36

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Latifi 7

17. Räikkönen 6

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 460.5

2. Red Bull Racing 437.5

3. McLaren 254

4. Ferrari 250.5

5. Alpine 104

6. AlphaTauri 94

7. Aston Martin 62

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 7

10. Haas 0