Brasilien-GP im Fernsehen: So wird das Wetter

Die Fans sind auf Pisten-Samba vorbereitet: Die Meteorologen schliessen nicht aus, dass ein Teil der Action im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos auf nasser Bahn stattfinden wird.

Das Wetter hat beim Grossen Preis von Brasilien immer schon eine grosse Rolle gespielt, ob wegen Hitze oder Nässe, und das Formel-1-Wochenende 2021 wird keine Ausnahme sein: Die südamerikanischen Meteorologen sagen – Regen am Donnerstag, mit abnehmender Niederschlags-Wahrscheinlichkeit für den Freitag. Aber sie schliessen nicht aus, dass es im ersten Training oder in der Qualifikation nass wird.

Am Freitag soll es bedeckt bleiben, Samstag und Sonntag sollten freundlich sein, mit teilweise bewölktem Himmel, aber ohne Regen. Doch Achtung: Anfang kommender Woche naht die nächste Regenfront mit heftigen Schauern und Gewittern, und es ist durchaus möglich, dass diese Front schneller herbeizieht.

Immer wieder haben wir in Brasilien erlebt, wie unberechenbar das Wetter sein kann. Nach Einbrechen der Nacht von Freitag auf Samstag ging 2016 ein so schwerer Gewittersturm nieder über der nach dem 1977 verstorbenen Formel-1-Piloten Carlos Pace benannten Strecke, so dass dabei mehrere Dächer der Interlagos-Rennstrecke beschädigt wurden. Die Dächer mussten in aller Eile repariert werden, ständige Stromausfälle behinderten die Arbeit.

Wir waren Zeugen, als so immenser Starkregen über der Bahn niederging, dass wir im Mediensaal einen Wassereinbruch hatten. Als wir zu unseren Füssen erkannten, wie sich die Kanäle der Stromkabel langsam mit Wasser füllen, haben wir unseren Laptop flott vom Strom genommen ...

Daher gilt für das Wetter wie für alte Formel-1-Hasen: Am besten das Unerwartete erwarten. Wie sich das alles entwickelt, verfolgen die meisten Fans online oder vor dem Fernseher mit. Wir haben die wichtigsten Sendtermine zusammengefasst.

Nicht vergessen: Der Zeitplan ist dieses Mal ein wenig anders, die Formel 1 zeigt zum dritten Mal nach Silverstone und Monza ein Wochenende mit Qualifikation am Freitag und Sprint am Samstag.



Und falls jemand in der Liste die Kollegen von RTL vermissen sollte: RTL plante eigentlich, das GP-Wochenende aus Brasilien zu zeigen, hat dann aber einen Kurswechsel vollzogen und Interlagos ausgewechselt durch die GP-Premiere von Saudi-Arabien (5. Dezember).





Brasilien-GP im Fernsehen

Freitag, 12. November

06.00: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

08.00: Sky Sport F1 – GP Confidential

08.30: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

08.45: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 2012

11.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Italien-GP 2021

11.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

11.45: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1986

12.30: Sky Sport F1 – Grosser Preis von Mexiko

14.30: Sky Sport F1 – Analyse Mexiko-GP

15.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

15.15: Sky Sport F1 – GP Confidential

15.45: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial

16.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

16.20: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

16.30: Erstes Training

18.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.00: Sky Sport F1 – Ferrari 156 «Sharknose»

19.15: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Italien-GP 2021

19.30: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

19.55: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

20.00: Qualifying

21.30: Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

21.50: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Niederlande-GP 2021

22.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

23.50: ORF 1 – Qualifying Highlights



Samstag, 13. November

12.00: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1988

12.45: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung

14.15: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

15.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

15.50: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.00: Zweites Training

17.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

19.00: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1989

19.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Sprint

20.15: ORF 2 – Formel-1-News

20.25: ORF 2 – Beginn Berichterstattung Sprint

20.10: SRF Zwei – Beginn Berichterstattung Sprint

20.30: Sprint

21.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

22.00: Sky Sport F1 – Radio Rewind: Italien-GP 2021

22.30: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

23.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Sonntag, 14. November

06.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

07.30: Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00: Sky Sport F1 – Sprint Wiederholung

12.00: Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: Belgien-GP 2021

12.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

12.30: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1986

13.15: Sky Sport F1 – Sprint kompakt

13.30: Sky Sport F1 – Brasilien-GP 1989

15.15: ORF 1 – Formel-1-News

16.30: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

17.20: SRF Info – Beginn Berichterstattung Rennen

17.25: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

17.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen

18.00: Grosser Preis von Brasilien

19.30: ServusTV – Speed, das Motorsport-Magazin

19.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

19.45: ORF 1 – Motorhome

20.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen

21.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

21.30: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung

22.50: ServusTV – Rennen

23.30: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook