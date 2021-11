Rennleiter Michael Masi: Es gibt keine Extra-Wurst

Schon vor dem Grossen Preis von São Paulo war Mercedes-Rennchef Toto Wolff richtig geladen. Er lässt anklingen, dass in der Formel 1 nicht mit gleicher Elle gemessen werde. Rennchef Michael Masi widerspricht.

Im Grunde gab es das ganze GP-Wochenende von São Paulo lang Wirbel: Heckflügel am Mercedes von Lewis Hamilton nicht reglementkonform, daher letzter Startplatz für den Briten im Sprint. Dazu kam die Strafversetzung des siebenfachen Weltmeisters wegen Motorwechsels. Im Rennen dann die heisse Szene zwischen Verstappen und Hamilton, die ein Nachspiel hat xxxx. Schon vor dem Rennen regte sich Mercedes-Teamchef Toto Wolff auf, weil seiner Ansicht nach in der Formel 1 nicht mit gleicher Elle gemessen werde.

Wolff fand die Disqualifikation von Hamilton viel zu streng und monierte, dass andere Rennställe ständig beschädigte Teile unter Parc-Fermé-Regeln reparieren dürften, so wie das der WM-Rivale Red Bull Racing nun drei Mal in Folge getan habe, in Texas, in Mexiko, in Brasilien.

Toto Wolff sagte in Interlagos wütend: «Früher gab es da so etwas wie ein Spielraum des gesunden Menschenverstands, den habe ich in Brasilien vermisst.»

Formel-1-Rennleiter Michael Masi lässt die Unterstellung nicht zu, dass für Red Bull Racing hier eine Extra-Wurst gebraten werde: «Unser technischer Delegierter Jo Bauer erklärt in seinen Berichten jeweils haarklein, welche Reparaturen unter Parc-Fermé-Bedingungen erlaubt sind. Diese Liste ist für alle Wettbewerber gleich. Natürlich erhalten wir darüber hinaus von den Teams entsprechende Anfragen, zumal ein Sprint-Wochenende anders abläuft als ein normales GP-Wochenende. Wir sehen uns jede Anfrage an und handeln gerecht und gleichmässig.»

«Wenn wir beispielsweise merken, dass ein Team immer den gleichen Antrag zum Tausch von Teilen stellt, bekommen dieser Rennstall schon mal zu hören, dass dieses Teil anders konstruiert werden muss – um solche anhaltenden Reparaturen oder den Tausch dieser Bauteile zu verhindern. Ich erkenne jedenfalls hier keine Ungleichmässigkeit unserer Einschätzungen.»



Masi schätzt die Lage so ein: «Wir erleben hier einen überaus intensiven Kampf um den WM-Titel 2021, zwischen den Rennställen und auch zwischen den Fahrern. Und es ist klar, dass sie alles unternehmen werden, um am Ende die Nase vorn zu haben. Wir behandeln alle Wettbewerber gleich und fair. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass ein Bestrafter sich ungerecht behandelt fühlt.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0