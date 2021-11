Günther Steiner: Das erwartet er von Mick Schumacher

Vor dem drittletzten Rennwochenende der Saison spricht Haas-Teamchef Günther Steiner über die Leistung seiner Schützlinge Mick Schumacher und Nikita Mazepin. Der Südtiroler erklärt auch, was er vom Duo erwartet.

Die Formel-1-Rookies Mick Schumacher und Nikita Mazepin konnten auch in Brasilien keine WM-Punkte erobern, und das war abzusehen, wie Haas-Teamchef Günther Steiner bestätigt. Der Südtiroler erklärt vor dem drittletzten Kräftemessen der Saison auf dem Wüstenkurs von Katar: «Wir wussten, dass die Performance angesichts der Leistung unseres Autos in diesem Jahr nicht stark ausfallen würde.»

Für die Fortschritte seiner beiden Schützlinge hat der 56-Jährige viel Lob übrig: «Für einen Rookie war dieses Jahr mit den 22 Rennen sicherlich gleichermassen herausfordernd und aufregend. Wenn du erst 22 Jahre jung bist und es schaffst, eine solche Aufgabe zu meistern, muss es sich fantastisch anfühlen. Gleichzeitig mussten sie aber auch hart arbeiten, um auf der Strecke die nötige Leistung zu erbringen, und das haben sie geschafft.»

«Die Beiden haben das Auto meistens ins Ziel gebracht und konstant dazugelernt. Wenn das Team sie anwies, etwas anders zu machen, passten sie sich an und hörten darauf», fährt Steiner fort. Und er sagt: «Sie sollten zufrieden sein mit dem, was sie gelernt haben. Und diese Erkenntnisse müssen sie in der folgenden Saison nutzen, denn da erwartet sie eine andere Herausforderung.»

«Wir müssen im nächsten Jahr wieder um Punkte kämpfen», betont das Team-Oberhaupt. «Der Druck wird in der kommenden Saison grösser und andres sein, denn in diesem Jahr ging es vorrangig darum, sich an alles zu gewöhnen und die Formel 1 kennenzulernen. Sie hatten nun ein Jahr Zeit, um alles zu erfahren, und im nächsten Schritt wird es darum gehen, Punkte zu liefern.»

