Verstappen: «Glaube nicht, dass ich bestraft werde»

WM-Leader Max Verstappen vor den wichtigsten 24 Tagen seiner Rennkarriere: Bei den WM-Läufen von Katar, Saudi-Arabien und Abu Dhabi geht es gegen Lewis Hamilton um den Weltmeistertitel.

Der Druck nimmt zu: Nach dem Grossen Preis von Brasilien ist WM-Leader Max Verstappen mit einem Vorsprung von 14 Punkten auf Lewis Hamilton in Katar eingetroffen, und in den kommenden 24 Tagen geht es darum, den Weltmeister 2021 zu finden. Die WM-Entscheidung kann frühestens in Saudi-Arabien fallen.

Natürlich wird Verstappen nochmals auf sein Duell mit Lewis Hamilton angesprochen. Max sagt: «Ich habe mir kein Video dieser Szene angeschaut, weil ich im Auto sass! Ich weiss, was passiert ist. Ich würde das Gleiche wie in Brasilien nochmals machen. Wir fuhren hart, wir bremsten spät, beide auf zerschliessenen Reifen. Wir hatten ein tolles Duell, aber unser Gegner war letztlich schneller, und sie haben gewonnen.»

Macht sich Max Sorgen darüber, dass inzwischen neben der Bahn so verkniffen gekämpft wird wie auf der Strecke? Verstappen: «Aber das ist doch normal, wenn zwei Rennställe um den Titel kämpfen.»

Wird dieser WM-Kampf jetzt schmutzig? Max: «Daran will ich nicht denken. Vieles liegt nicht in meinen Händen.»

So wie die aktuelle Anhörung in Katar. Befürchtet Max, dass er rückwirkend eine Strafe erhält? Verstappen: «Das sind für mich zu viele ‘Was wäre, wenn?’. Ich glaube nicht, dass ich bestraft werde, aber es wäre auch nicht das Ende der Welt. Ich fand das einen harten, aber noch immer fairen Kampf, so wie das in einem Titelduell zu erwarten ist.»

Verstappen ist übrigens nicht zum ersten Mal in Katar: «Aber ich kam nur für eine Preisverleihung her, das war 2014. Die Piste hier kannte ich nur von den Motorrad-WM-Läufen. Wenn du noch nie auf einer Bahn gewesen bist, dann ist es immer etwas schwierig, die Erwartungen zu umreissen. Ich habe die Bahn im Simulator geübt, aber da ging es mehr darum, ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Wie jedes Mal auf einer neuen Strecke kommt dem freien Training eine noch grössere Bedeutung zu.»

Verstappen ist kein Fan von Pistenbesichtigungen, aber in Doha hat er eine gemacht. Sein Eindruck: «Schwer zu sagen, wie sich das entwickeln wird, ich will zunächst mal fahren, dann sehen wir weiter. Wir haben sehr viele sehr schön fliessende Kurven, das schaut spannend aus.»





São Paulo-GP

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision





WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0