Sebastian Vettel verhöhnt Formel-1-Regel: «Ein Witz» 18.11.2021 - 16:54 Von Mathias Brunner

© LAT Sebastian Vettel

Weltmeister Sebastian Vettel am Losail International Circuit: Wieso der Heppenheimer seinen Pistenspaziergang in der Nacht machen will, was er über Verstappen gegen Hamilton sagt und welche F1-Regel ein Witz ist.