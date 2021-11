Charles Leclerc: «Wird mein Leben nicht verändern»

In Brasilien kannte Ferrari-Star Charles Leclerc die Piste von Katar noch nicht. Der Monegasse hat sich den Kurs mittlerweile angesehen und die Vorfreude auf das drittletzte Rennen der Saison ist gross.

In Brasilien gestand Charles Leclerc noch mit Blick auf den Rundkurs von Katar, auf dem am Sonntag zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen stattfindet: «Ich weiss nicht einmal, ob die erste Kurve nach links oder rechts führt. Aber mir bleiben noch drei, vier Tage, um mich auf das Rennen vorzubereiten.»

Der Monegasse hat seinen Kenntnisstand mittlerweile verbessert. «Gestern war ich erstmals mit dem Fahrrad auf der Piste und es sieht sehr nett aus. Es wird sicherlich intensiv, denn die Strecke umfasst viele Highspeed-Kurven. Die gefallen mir immer, deshalb freue ich mich sehr darauf, morgen auf dieser Piste auszurücken», erzählt er an der FIA-Pressekonferenz.

Gleichzeitig betont der Ferrari-Pilot: «Ich denke, ich bin schlechter auf dieses Rennen vorbereitet als gewohnt, denn der Kalender ist sehr dicht und ich hatte in den letzten Wochen keine Gelegenheit, nach Hause zu reisen. Es war sehr viel los.»

«Aber gestern habe ich meine erste Runde auf dem Fahrrad gedreht, heute Abend werde ich zwei weitere Runden auf dem Bike absolvieren und versuchen, mich so gut wie möglich vorzubereiten. aber uns bleibt genügend Zeit in den drei freien Trainingsstunden, um die Piste kennenzulernen», fügt Leclerc eilends an.

Dass er die jüngsten vier Kräftemessen jeweils in den Top-5 beenden konnte, stimmt den 24-Jährigen zuversichtlich: «Die letzten Rennen waren sehr positiv für das Team, auch wenn Mexiko und Brasilien etwas mehr Mühe bereitet haben. Das war schon in der Vergangenheit so und auch in diesem Jahr war es nicht anders. Trotzdem konnte ich am Sonntag ein gutes Rennen zeigen, und darauf kommt es ja an. Ich freue mich auch auf die verbleibenden GP und werde versuchen, mit dem Team alles perfekt hinzubekommen, um den dritten Platz in der Team-WM zu holen.»

Der Team-Erfolg ist Leclerc wichtiger als das Abschneiden in der Fahrer-Wertung, in der ihm nur drei Punkte von Lando Norris auf Position 5 fehlen: «Wenn wir als Team einen guten Job machen und uns keine grossen Fehler leisten, dann bin ich zuversichtlich, dass ich noch an Lando vorbeiziehen und den fünften Platz in der Fahrer-Wertung erringen kann. Aber ja, natürlich ist es nett, wenn es nach vorne geht, aber das wird mein Leben nicht verändern. Ich werde aber sicherlich mein Bestes geben und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder um die Top-Positionen fighten können.»

Brasilien-GP, São Paulo

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:22,851 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +10,496 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +13,576

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +39,940

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +49,517

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +51,820

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

08. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

11. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

17. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, Motor

Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, Kollision

WM-Stand nach 19 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 332.5 Punkte

2. Hamilton 318.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 178

5. Norris 151

6. Leclerc 148

7. Sainz 139.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 62

11. Ocon 50

12. Vettel 42

13. Stroll 26

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 521.5

2. Red Bull Racing 510.5

3. Ferrari 287.5

4. McLaren 256

5. Alpine 112

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 68

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0