Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) keck: «Ferrari jagen»

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly hat auf dem Losail International Circuit zwei Mal die zweitschnellste Zeit erzielt und sagt anschliessend keck: «Wir scheinen so konkurrenzfähig zu sein, dass ich die Ferrari jagen will.»

Für Formel-1-Weltmeister Damon Hill steht fest: «Pierre Gasly ist mit dem AlphaTauri-Honda in blendender Form. Der Rennstall hat gute Chancen, den fünften Rang in der Konstrukteurs-Meisterschaft gegen Alpine an Land zu ziehen.»

Gasly untermauert diese Worte mit der zweitschnellsten Zeit auf dem Losail International Circuit, im ersten Training hinter Max Verstappen, im zweiten hinter Valtteri Bottas. Danach gibt sich der 25-jährige Franzose kampflustig: «Wir scheinen so konkurrenzfähig zu sein, dass ich die Ferrari jagen will.»

«Das war ein blitzsauberer Freitag, ich glaube, es war sogar der beste Trainingstag des ganzen Jahres. Diese Strecke ist ein hartes Stück Arbeit, aber die Rundenzeiten stimmen. Ich kann die Balance des Autos noch verfeinern. Fürs Abschlusstraining habe ich mir vorgenommen, so weit vorne als möglich zu landen.»

Auch der leitende Renningenieur Jonathan Eddolls ist zufrieden: «Wenn du erstmals auf eine Strecke kommst, dann gibt es am ersten Tag immer besonders viel Arbeit. Zumal wir hier im ersten Training in gleissender Sonne fahren, nur das zweite Training entsprach den Verhältnissen, wie wir sie in der Qualifikation und im Grand Prix haben werden.»



«Mit dem Speed auf eine schnelle Runde sind wir sehr zufrieden. Im Dauerlauf ist es etwas schwieriger, die Reifen am Leben zu erhalten. Daran müssen wir noch arbeiten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch am Samstag bei der Musik sein können.»





2. Training, Katar

01. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:23,148 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,357

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,498

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:23,570

05. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:23,632

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:23,705

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:23,735

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23,787

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:24,020

10. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,033

11. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,041

12. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:24,056

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,095

14. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:24,135

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:24,631

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:24,954

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,072

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,209

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:25,575

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, keine Zeit





1. Training, Katar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:23:723 min

02. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,160

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:24,194

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24,509

05. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:24,648

06. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:24,713

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:24,790

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:24,915

09. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:24,972

10. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,215

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:25,291

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:25,328

13. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,688

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,757

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:25,828

16. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:25,871

17. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:25,905

18. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:26,699

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:26,712

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:27,500