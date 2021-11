Sergio Pérez nach Rang 4: «Da liegt noch alles drin»

Im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Katar hatte der Mexikaner Sergio Pérez einen Top-Ten-Platz verpasst. Im Rennen rehabilitierte er sich mit einer kampfstarken Fahrt zum vierten Platz.

Schon merkwürdig – da sprachen vor diesem Wochenende alle davon, wie fad dieser Katar-GP werden würde, weil auf dem Losail International Circuit kaum überholt werden kann. Aber es wurde ein munterer WM-Lauf, selbst wenn die Regie zahlreiche packende Duelle leider verpasst hat.

Wer die Möglichkeit hatte, sich in die Bordkamera von Sergio Pérez zu schalten, erhielt für sein Geld Einiges geboten. Nach einer schwachen Darbietung des Red Bull Racing-Piloten im Qualifying (nur Elfter) zeigte der zweifache GP-Sieger ein kampfstarkes Rennen.

Am Ende reichte es nicht ganz, um den drittplatzierten Alonso einzuholen, aber die gute Leistung von «Checo» bedeutet, dass RBR den Rückstand in der Konstrukteurs-Meisterschaft auf Mercedes bis auf fünf Punkte reduzieren konnte. Denn Hamilton gewann zwar vor Verstappen, aber Bottas ging nach seinem Reifenschaden leer aus.

Pérez nach dem Katar-GP: «Ein hartes Rennen, in dem wir zurückschlagen konnten und doch einige Ränge gutmachten. Am Ende haben wir die Strategie zu einer Zweistopp-Strategie angepasst und damit nicht das Maximum rausgeholt. Ein Podium wäre für mich drin gewesen.»

Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko über die Entscheidung, Pérez ein zweites Mal an die Box zu holen: «Da gab es so viele Reifenschäden, das Risiko war uns einfach zu gross. Wir haben gesehen, dass er mit diesen Reifen keine weiteren zwei Runden hätte fahren können.»

Sergio weiter: «Die virtuelle Safety-Car-Phase zum Schluss des Rennens hin, als der Wagen von Latifi weggeschleppt werden musste, hat mich vermutlich die Chance gekostet, Alonso in Schwierigkeiten zu bringen. Wir haben hier auf Nummer sicher gespielt. Wenn man an das grössere Bild denkt, so war diese Entscheidung richtig. Wir haben ein gutes Mannschaftsergebnis eingefahren.»



«Das war ein ziemlich anstrengendes Rennen, volle Pulle die ganze Zeit. Schwer zu sagen, ob es gegen Alonso gereicht hätte, aber ich wäre ihm auf jedem Fall ziemlich auf die Pelle gerückt!»



«Wir haben jetzt noch zwei Rennwochenenden vor uns, und wir werden alles geben müssen, um die Titel zu erobern. Ich werde mit einem guten Gefühl abreisen, denn nach der Enttäuschung vom Samstag hatte ich den Eindruck, dass wir hier nicht mehr viel reissen werden. Aber wir haben den Schaden in Grenzen gehalten und in der Markenwertung sogar aufrücken können. Da liegt für uns noch alles drin.»





Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12





WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0



Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0