Carlos Sainz (Ferrari): «Sorgten uns um Reifenabbau»

Carlos Sainz musste sich in Katar mit dem siebten Platz begnügen, sein Teamkollege Charles Leclerc kam direkt hinter ihm ins Ziel

Carlos Sainz und Charles Leclerc kamen im Katar-GP auf den Plätzen 7 und 8 ins Ziel. «Es ist nicht das, was wir uns gewünscht haben», betonte Sainz, der diesmal der Schnellere der beiden Ferrari-Piloten war.

Von Startplatz 5 losfahrend hatte sich Carlos Sainz ein besseres Ergebnis im Katar-GP erhofft, doch am Ende musste sich der Spanier mit dem siebten Platz begnügen. «Es ist nicht das, was wir uns gewünscht haben, aber wir sorgten uns wegen der Daten vom Freitag um den Reifenabbau, deshalb gingen wir sehr vorsichtig damit um», kommentierte er hinterher.

«Wir wussten, dass die Vorderräder das Problem waren, dennoch haben wir einen starken ersten Stint auf der Medium-Mischung geschafft», schilderte der 27-Jährige. «Doch nach dem Stopp war ich mit den harten Reifen einfach zu vorsichtig, bis mir irgendwann gesagt wurde, dass der Zustand gut genug war und ich wieder Gas gab. Ich holte auf Lance Stroll und Esteban Ocon auf, doch am Ende steckte ich im DRS-Zug fest und kam ich nicht vorbei», fügte er seufzend an.

Sein Teamkollege Charles Leclerc, der von der 13. Position ins Rennen startete, kam direkt hinter Sainz ins Ziel. Der Monegasse, der im Qualifying keinen Speed fand, fuhr mit einem neuen Chassis, nachdem ein Schaden an seinem Ferrari festgestellt worden war. «Das Abschlusstraining war frustrierend, denn ich verstand nicht, warum ich nicht auf Touren kam», erklärte er rückblickend.

«Natürlich hatten wir dann den Schaden am Chassis festgestellt, aber ich machte mir Sorgen, denn ich wusste nicht, ob das der Grund für die Probleme im Qualifying war, bis ich am Sonntag ins Auto stieg. Aber bereits in den ersten beiden Rennrunden habe ich gemerkt, dass das Feeling wieder wie zuvor war. Ich konnte wieder Gas geben und mich gut nach vorne kämpfen. Der achte Platz ist nichts, worauf wir stolz sein müssen, aber die Rundenzeiten waren speziell nach dem ersten Stopp sehr positiv, als ich endlich freie Fahrt hatte», freute sich der 24-Jährige.

Katar-GP, Losail

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:24:29,908 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +25,743 sec

03. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, +59,457

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +1:02,306 min

05. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1:20,570

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:21,274

07. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:21,911

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +1:23,126

09. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1 Runde

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, + 1 Runde

17. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +2 Runden

18. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, +2 Runden

Out

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, Reifenschaden

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, Aufgabe

WM-Stand nach 20 von 22 Rennen

Fahrer

1. Verstappen 351.5 Punkte

2. Hamilton 343.5 Punkte

3. Bottas 203

4. Pérez 190

5. Norris 153

6. Leclerc 152

7. Sainz 145.5

8. Ricciardo 105

9. Gasly 92

10. Alonso 77

11. Ocon 60

12. Vettel 43

13. Stroll 34

14. Tsunoda 20

15. Russell 16

16. Räikkönen 10

17. Latifi 7

18. Giovinazzi 1

19. Schumacher 0

20. Kubica 0

21. Mazepin 0

Teams

1. Mercedes 546.5

2. Red Bull Racing 541.5

3. Ferrari 297.5

4. McLaren 258

5. Alpine 137

6. AlphaTauri 112

7. Aston Martin 77

8. Williams 23

9. Alfa Romeo 11

10. Haas 0